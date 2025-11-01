november 1., szombat

Marianna névnap

21°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

7 perce

Győri Audi ETO KC - Metz HB – online közvetítés 16 órától

Címkék#Metz HB#Bajnokok Ligája#Győri Audi ETO KC

A hibátlanok rangadóját rendezik szombaton az Audi-arénában. Folyamatosan frissülő cikkünkből nyomon követheti az Audi ETO mérkőzésének részleteit.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC fontos mérkőzést játszik szombaton 16 órakor. A vendég a francia Metz HB lesz - ez a két csapat áll már csak veretlenül a Bajnokok Ligája A-csoportjában.

Audi ETO
Tjasa Stanko is megjárta a Metzet, a játékost nyáron igazolta az Audi ETO.
Fotó: Krizsán Csaba

A találkozó kiemelt fontosságú a csoportelsőség szempontjából is, a hasonló játékstílus miatt igazán kiélezett mérkőzésre lehet számítani.

Úgy gondolom, jelenleg az ETO és a Metz játssza a világon a leghatékonyabb és leglátványosabb kézilabdát.

- véli Per Johansson. A győriek vezetőedzője szerint fizikailag, tempóban és taktikában is az ellenfél fölé kell nőnie csapatának.

A Győri Audi ETO KC - Metz mérkőzést 16 órakor játsszák. Az élő közvetítés hamarosan kezdődik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu