7 perce
Győri Audi ETO KC - Metz HB – online közvetítés 16 órától
A hibátlanok rangadóját rendezik szombaton az Audi-arénában. Folyamatosan frissülő cikkünkből nyomon követheti az Audi ETO mérkőzésének részleteit.
A Győri Audi ETO KC fontos mérkőzést játszik szombaton 16 órakor. A vendég a francia Metz HB lesz - ez a két csapat áll már csak veretlenül a Bajnokok Ligája A-csoportjában.
A találkozó kiemelt fontosságú a csoportelsőség szempontjából is, a hasonló játékstílus miatt igazán kiélezett mérkőzésre lehet számítani.
Úgy gondolom, jelenleg az ETO és a Metz játssza a világon a leghatékonyabb és leglátványosabb kézilabdát.
- véli Per Johansson. A győriek vezetőedzője szerint fizikailag, tempóban és taktikában is az ellenfél fölé kell nőnie csapatának.
A Győri Audi ETO KC - Metz mérkőzést 16 órakor játsszák. Az élő közvetítés hamarosan kezdődik.