1 órája
Szoros találkozóra számítanak az Audi ETO-nál
Két csapat eredménysora hibátlan a Bajnokok Ligája A-csoportjában. A veretlen Audi ETO és a francia Metz szombaton összecsap, egy győzelemmel a győri együttes stabilizálhatja pozícióját.
A BL-sorozat 6. fordulójában a címvédő Győri Audi ETO KC szombaton 16 órakor fogadja a Metzet. A Vámos Petrát és a Mosonmagyaróvárról érkező Albek Annát is soraiban tudó francia együttes legutóbb magabiztos győzelmet aratott a norvég Storhamar ellen, míg a győriek eddigi menetelését szintén kiegyensúlyozott teljesítmény jellemzi.
Az Audi ETO száz százalékos
A győri csapat a szezonnyitón a Dortmundot múlta felül 13 góllal, majd az Esbjerg ellen már szorosabb, ám annál értékesebb sikert aratott. A következő fordulókban a Buducnost, a Gloria Bistrita és a DVSC sem tudta megfogni a zöld-fehéreket. Legutóbb Per Johansson vezetőedző több poszton is rotált, ám a változtatások ellenére is magabiztos győzelem született.
Úgy gondolom, jelenleg az ETO és a Metz játssza a világon a leghatékonyabb és leglátványosabb kézilabdát. Természetesen sokkal nehezebb fizikailag, tempóban és taktikában is dominálni egy olyan csapat ellen, mint a Metz. Szeretünk futni, akárcsak ők, mindkét csapat rengeteg gólt szerez lerohanásból, ugyanakkor mindkettőnek nagyon szervezett, kemény védelmi rendszere van, és kiváló egy az egyező játékosokkal, valamint remek lövőkkel rendelkeznek. Tehát két, rendkívül magas szinten játszó csapat találkozik majd
- véli Per Johansson.
Ezer szálon összefonódnak
A klub honlapja is említi azt a játékosmozgást a két együttes között, amelyet mi is elemeztünk korábbi cikkünkben. Az ETO keretében öt olyan játékos van, aki valaha játszott a francia együttes színeiben.
Sok szálon összefonódó múlt: az ETO és a Metz között szombaton újra forr a levegő
Szemerey Zsófi tudja a titkot
A győriek nyár óta foglalkoztatják a kapust, aki épp a Metznél töltött idény után tért vissza nevelőegyesületéhez.
Nem félek, mert biztos vagyok benne, hogy olyan taktikát fognak kitalálni az edzőink, ami feküdni fog nekünk. Az első és legfontosabb, hogy a saját játékunkra összpontosítsunk, és amiben jók vagyunk, azt erőltessük majd rájuk
- emelte ki Szemerey Zsófi.
Az Audi-arénában szombaton 16 órakor kezdődő összecsapás izgalmasnak ígérkezik, a csapatok intenzív játékstílusa egy fordulatos mérkőzést ígér.
Az Audi ETO–Metz rangadót a Sport1 csatorna élőben közvetíti, így a szurkolók otthonról is követhetik a két veretlen gárda csatáját.