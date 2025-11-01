Szoros találkozóra számítanak az Audi ETO-nál

A BL-sorozat 6. fordulójában a címvédő Győri Audi ETO KC szombaton 16 órakor fogadja a Metzet. A Vámos Petrát és a Mosonmagyaróvárról érkező Albek Annát is soraiban tudó francia együttes legutóbb magabiztos győzelmet aratott a norvég Storhamar ellen, míg a győriek eddigi menetelését szintén kiegyensúlyozott teljesítmény jellemzi.

Az Audi ETO fontos találkozón méri össze tudását a Metz együttesével.

Fotó: Krizsán Csaba



Az Audi ETO száz százalékos

A győri csapat a szezonnyitón a Dortmundot múlta felül 13 góllal, majd az Esbjerg ellen már szorosabb, ám annál értékesebb sikert aratott. A következő fordulókban a Buducnost, a Gloria Bistrita és a DVSC sem tudta megfogni a zöld-fehéreket. Legutóbb Per Johansson vezetőedző több poszton is rotált, ám a változtatások ellenére is magabiztos győzelem született.

Úgy gondolom, jelenleg az ETO és a Metz játssza a világon a leghatékonyabb és leglátványosabb kézilabdát. Természetesen sokkal nehezebb fizikailag, tempóban és taktikában is dominálni egy olyan csapat ellen, mint a Metz. Szeretünk futni, akárcsak ők, mindkét csapat rengeteg gólt szerez lerohanásból, ugyanakkor mindkettőnek nagyon szervezett, kemény védelmi rendszere van, és kiváló egy az egyező játékosokkal, valamint remek lövőkkel rendelkeznek. Tehát két, rendkívül magas szinten játszó csapat találkozik majd

- véli Per Johansson.

Ezer szálon összefonódnak

A klub honlapja is említi azt a játékosmozgást a két együttes között, amelyet mi is elemeztünk korábbi cikkünkben. Az ETO keretében öt olyan játékos van, aki valaha játszott a francia együttes színeiben.