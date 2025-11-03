58 perce
Bomba formában az Audi ETO kapusa: Sako szerint ez a titok – videó
Hétről hétre kiemelkedő egyéni teljesítményeket láthatunk a Bajnokok Ligája címvédőjénél. A Győri Audi ETO KC kapusa, Hatadou Sako korábbi csapata, a Metz ellen is parádézott, több mint hatvan százalék feletti védési hatékonyságot mutatva. A francia hálóőr szerint ebben azonban semmi rendkívüli nincs.
„Nem az a legfontosabb, mennyit védek, hanem az, hogy nyerjünk” – fogalmazott Hatadou Sako, a Győri Audi ETO KC francia kapusa. A Bajnokok Ligája 6. fordulójában a Metz elleni összecsapáson Sako az első félidőben hetven százalék feletti védési mutatóval zárta a játékrészt, és bár a franciák a folytatásban hatékonyabban támadtak, a kapus így is 68 százalékos összteljesítményt produkált.
Az Audi ETO közönségének kedvence
A győri közönség már rég a szívébe zárta Sakót. Jellegzetes mozdulatai, táncai és a szurkolókkal való energikus kapcsolata különleges atmoszférát teremtenek az Audi-arénában. Sőt: a zöld-fehér szimpatizánsok kedvéért már jó néhány kifejezést is megtanult és ezeket használja is a drukkerek körében. A kapus kisugárzása nemcsak inspirálja a csapatot, hanem egységbe kovácsolja a lelátón és a pályán tartózkodókat.
Több alkalommal bizonyíthatott, ám főbb szerephez akkor jutott, amikor a csapata bejelentette, hogy poszttársa, Sandra Toft anyai örömök elé néz.
Szakmai elismerések és rekordok
A női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában az Audi ETO a hétvégi sikerrel hatalmas lépést tett a csoportelsőség felé: kizárólag Per Johansson tanítványai tudták megőrizni a veretlenségi sorozatukat. Szombatig még a Metz is makulátlan eredménysorral rendelkezett, míg ezt a szériát a győriek meg nem törték. Sako a Metz elleni találkozón több mint húsz védéssel segítette győzelemhez az együttest.
Az Audi ETO vezetőedzője, Per Johansson is kiemelte kapusa szerepét:
Az első félidő végére kialakult, nyolcgólos különbséget neki köszönhetjük.
Nemcsak a tréner méltatta Sakót. Az EHF már többször beválogatta a hét csapatába, ráadásul övé lett a forduló legszebb védése:
Úgy éreztem, jó formában vagyok, csak meg kellett találnunk a megfelelő ritmust. Az egész csapat jól teljesített, ezért tudtunk nyerni egy nehéz meccsen. Nem gondolom, hogy én jelentettem a különbséget
– mondta szerényen a kapus.
Az adatok ugyanakkor másról árulkodnak: a Metz-nek ítélt hétméteresekből négyet is kivédett, ami döntően befolyásolta a találkozó kimenetelét.
Büntetők specialistája
Hatadou Sako az utóbbi hetekben sorra bizonyítja, hogy a büntetők elleni párharcokban is külön kategóriát képvisel. A női kézilabda NB I-ben éppen a Ferencváros ellen hárított kulcsfontosságú hétméterest. Formája továbbra is stabil, önbizalma pedig a csapat teljesítményére is pozitívan hat.
A Győri Audi ETO KC a következő mérkőzését november 8-án, szombaton 16 órától játssza a Storhamar ellen, az Audi-arénában.