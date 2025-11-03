Bomba formában az Audi ETO kapusa: Sako szerint ez a titok – videó

„Nem az a legfontosabb, mennyit védek, hanem az, hogy nyerjünk” – fogalmazott Hatadou Sako, a Győri Audi ETO KC francia kapusa. A Bajnokok Ligája 6. fordulójában a Metz elleni összecsapáson Sako az első félidőben hetven százalék feletti védési mutatóval zárta a játékrészt, és bár a franciák a folytatásban hatékonyabban támadtak, a kapus így is 68 százalékos összteljesítményt produkált.

Hatadou Sako elképesztő teljesítményt tesz le az asztalra hétről hétre az Audi ETO kapujában.

Fotó: Krizsán Csaba

Az Audi ETO közönségének kedvence

A győri közönség már rég a szívébe zárta Sakót. Jellegzetes mozdulatai, táncai és a szurkolókkal való energikus kapcsolata különleges atmoszférát teremtenek az Audi-arénában. Sőt: a zöld-fehér szimpatizánsok kedvéért már jó néhány kifejezést is megtanult és ezeket használja is a drukkerek körében. A kapus kisugárzása nemcsak inspirálja a csapatot, hanem egységbe kovácsolja a lelátón és a pályán tartózkodókat.

Több alkalommal bizonyíthatott, ám főbb szerephez akkor jutott, amikor a csapata bejelentette, hogy poszttársa, Sandra Toft anyai örömök elé néz.

Szakmai elismerések és rekordok

A női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában az Audi ETO a hétvégi sikerrel hatalmas lépést tett a csoportelsőség felé: kizárólag Per Johansson tanítványai tudták megőrizni a veretlenségi sorozatukat. Szombatig még a Metz is makulátlan eredménysorral rendelkezett, míg ezt a szériát a győriek meg nem törték. Sako a Metz elleni találkozón több mint húsz védéssel segítette győzelemhez az együttest.