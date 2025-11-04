Ezúttal Fodor Csengét is kiválasztotta Golovin Vlagyimir

Legutóbb a keretszűkítés „áldozatául esett" Fodor Csenge, a Győri Audi ETO KC szélsője. A magyar válogatott november 26. és december 14. között játszik a világbajnokságon, azt megelőzően Norvégiában vesz részt felkészülési tornán.

Az Audi ETO két játékost is ad a magyar válogatottnak, Fodor Csenge ezúttal befért a keretbe.

Fotó: Krizsán Csaba

Az idényben fantasztikus játékot produkál Fodor Csenge. A több mérkőzésen hibátlan lőlapot produkáló szélső felhívta magára Golovin Vlagyimir figyelmét, ám a szövetségi kapitány döntése értelmében az előző válogatott-összetartásra már nem utazhatott el.

Az Audi ETO két játékosa utazhat

A magyar csapat Norvégiába tartó repülőjére a győriek két játékosa is felülhet, Fodor Csenge mellett ismét kerettag Szemerey Zsófi.

A női világbajnokságon a nemzeti együttes csoportmérkőzéseit az alábbi időpontokban játssza:

november 27., 20.30: Magyarország-Szenegál

november 29., 20.30: Irán-Magyarország

december 1., 20.30: Magyarország-Svájc

A csoportok első 3 helyezettje jut a középdöntőbe, továbbjutása esetén az A-csoport továbbjutóival játszhat.

A magyar női kézilabda-válogatott kerete