Kézilabda

39 perce

Ezúttal Fodor Csengét is kiválasztotta Golovin Vlagyimir

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kihirdette a magyar női válogatott szűk, 18 fős keretét. A holland-német közös rendezésű világbajnokságon az Audi ETO játékosa, Fodor Csenge is pályára léphet.

Kisalföld.hu

Legutóbb a keretszűkítés „áldozatául esett" Fodor Csenge, a Győri Audi ETO KC szélsője. A magyar válogatott november 26. és december 14. között játszik a világbajnokságon, azt megelőzően Norvégiában vesz részt felkészülési tornán.

Audi ETO
Az Audi ETO két játékost is ad a magyar válogatottnak, Fodor Csenge ezúttal befért a keretbe.
Fotó: Krizsán Csaba

Az idényben fantasztikus játékot produkál Fodor Csenge. A több mérkőzésen hibátlan lőlapot produkáló szélső felhívta magára Golovin Vlagyimir figyelmét, ám a szövetségi kapitány döntése értelmében az előző válogatott-összetartásra már nem utazhatott el.

Az Audi ETO két játékosa utazhat

A magyar csapat Norvégiába tartó repülőjére a győriek két játékosa is felülhet, Fodor Csenge mellett ismét kerettag Szemerey Zsófi. 

A női világbajnokságon a nemzeti együttes csoportmérkőzéseit az alábbi időpontokban játssza:

  • november 27., 20.30: Magyarország-Szenegál
  • november 29., 20.30: Irán-Magyarország
  • december 1., 20.30: Magyarország-Svájc

A csoportok első 3 helyezettje jut a középdöntőbe, továbbjutása esetén az A-csoport továbbjutóival játszhat. 

A magyar női kézilabda-válogatott kerete

  • Kapusok: SZEMEREY Zsófi (Győri Audi ETO KC), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), BUKOVSZKY Anna (MOL Esztergom)
  • Jobbszélsők: KOVÁCS Anett (MOL Esztergom), GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER)
  • Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), ALBEK Anna (Metz Handball, francia)
  • Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball, francia), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)
  • Beállók: TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZMOLEK Apollónia (MOL Esztergom)
  • Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), FARAGÓ Lea (MOL Esztergom), CSÍKOS Luca (Vác)
  • Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), FODOR Csenge (Győri Audi ETO KC)
