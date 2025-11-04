39 perce
Ezúttal Fodor Csengét is kiválasztotta Golovin Vlagyimir
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kihirdette a magyar női válogatott szűk, 18 fős keretét. A holland-német közös rendezésű világbajnokságon az Audi ETO játékosa, Fodor Csenge is pályára léphet.
Legutóbb a keretszűkítés „áldozatául esett" Fodor Csenge, a Győri Audi ETO KC szélsője. A magyar válogatott november 26. és december 14. között játszik a világbajnokságon, azt megelőzően Norvégiában vesz részt felkészülési tornán.
Az idényben fantasztikus játékot produkál Fodor Csenge. A több mérkőzésen hibátlan lőlapot produkáló szélső felhívta magára Golovin Vlagyimir figyelmét, ám a szövetségi kapitány döntése értelmében az előző válogatott-összetartásra már nem utazhatott el.
Az Audi ETO két játékosa utazhat
A magyar csapat Norvégiába tartó repülőjére a győriek két játékosa is felülhet, Fodor Csenge mellett ismét kerettag Szemerey Zsófi.
A női világbajnokságon a nemzeti együttes csoportmérkőzéseit az alábbi időpontokban játssza:
- november 27., 20.30: Magyarország-Szenegál
- november 29., 20.30: Irán-Magyarország
- december 1., 20.30: Magyarország-Svájc
A csoportok első 3 helyezettje jut a középdöntőbe, továbbjutása esetén az A-csoport továbbjutóival játszhat.
A magyar női kézilabda-válogatott kerete
- Kapusok: SZEMEREY Zsófi (Győri Audi ETO KC), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), BUKOVSZKY Anna (MOL Esztergom)
- Jobbszélsők: KOVÁCS Anett (MOL Esztergom), GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER)
- Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), ALBEK Anna (Metz Handball, francia)
- Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball, francia), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)
- Beállók: TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZMOLEK Apollónia (MOL Esztergom)
- Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), FARAGÓ Lea (MOL Esztergom), CSÍKOS Luca (Vác)
- Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), FODOR Csenge (Győri Audi ETO KC)