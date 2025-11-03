A DAC-nál folytatja az Audi ETO játékosa

A Győri Audi ETO KC irányítója, Farkas Júlia Budaörsön szerepelt kölcsönben. A játékos vállsérülését követő rehabilitációját a győri szakmai stáb irányítása mellett végezte. Az irányító szakmai tehetségét a DAC-nál bontakoztathatja ki.

Az Audi ETO játékosa, Farkas Júlia a DAC-nál folytatja.

Forrás: gyorietokc.hu

A győri klub honlapja szerint Farkas Júlia november 1-jétől a HC DAC Dunaszerdahely csapatánál szerepel kölcsönben, amellyel 2026 nyarától további két évre kötelezte el magát. A tehetséges játékos teljes felépülése várhatóan két hónapon belül lezárul, a két klub rehabilitációs stábja közösen egyeztet a végső szakaszról és a visszatérésről.

„Egy év távollét után boldogan tértem haza Győrbe, ugyanakkor a sérülésem miatt nehéz időszakon mentem keresztül. Kifejezetten hálás vagyok az ETO-családnak, hogy mindenben támogatott a gyógyulás során, és most is segít abban, hogy fokozatosan visszanyerjem a formámat. Külön kiemelném Holanek Zoltán erőnléti edző és Petricsevics Krisztina gyógytornász fizioterapeuta áldozatos munkáját, mert nagyon sokat dolgoztak velem azért, hogy mielőbb visszatérhessek a pályára. Dunaszerdahelyen motiváltan várom az új kihívást – jó érzés lesz újra játszani, és mindent megteszek, hogy segítsem a csapatot, miközben tovább fejlődhetek”

– nyilatkozta a megállapodás kapcsán Farkas Júlia.

Az Audi ETO együttműködik a DAC-cal

A dunaszerdahelyi kézilabda klub az MKSZ egyik határon túli akadémiája, ahol magyar szakemberek dolgoznak és több magyar játékos is szerepel.

Nagyon örülünk, hogy sikerült olyan klubot találnunk Júliának, ahol fejlődése és visszatérése is biztonságban folytatódhat

– fogalmazott Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. „A HC DAC szakmailag és emberileg is kiváló közeg, a nemzetközi kupában is szereplő együttes megfelelő szakmai hátteret biztosít fiatal tehetségünk fejlődéshez. Rehabilitációjának sikeres befejezése érdekében példaértékű a két klub szakmai stábjának már jó ideje megkezdett együttműködése. Emellett Julcsi egyetemi tanulmányait is zavartalanul folytathatja, hiszen Dunaszerdahely közelsége ezt lehetővé teszi, és új klubja vezetősége maximálisan támogatja ebben fiatal újoncukat. Mindezek tudatában bízunk abban, hogy tavasszal már újra egészségesen és önbizalommal telve folytathatja pályafutását.”