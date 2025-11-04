november 4., kedd

Károly névnap

14°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Súlyos anyagi problémákkal küzd a Mosonmagyaróvár riválisa

Címkék#Dunaújváros#Zákányi Janka#kézilabda akadémia#Győri Audi ETO KC#DKKA

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapatát működtető gazdasági társaság súlyos anyagi problémákkal küzd. A hírt az Audi ETO ősi ellenfel jelentette be kedden a Facebook-oldalán.

Kisalföld.hu

„A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. az elmúlt évben mindent megtett annak érdekében, hogy a város méltó módon legyen jelen a magyar élvonalbeli kézilabdában" - kezdte közleményét a Győri Audi ETO KC-val és a Motherson Mosonmagyaróvárral együtt az NB I-ben szereplő kézilabdacsapat a közösségi oldalára feltöltött közleményt.

Audi ETO DKKA
Az Audi ETO riválisa, a DKKA súlyos anyagi problémákkal küzd. 
Forrás: Dunaújvárosi KKA

Hangsúlyozták: bár mindent megtettek a működéshez szükséges feltételek megteremtéséért, a gondok súlyosak: 

Az elmúlt hónapokban azonban a megnövekedett költségek, a támogatások csökkenése és a szponzori háttér bizonytalansága miatt a DKKA Nonprofit Kft. nehéz anyagi helyzetbe került. A jelenlegi körülmények komoly kihívást jelentenek, és veszélybe sodorták a felnőtt NB I-es csapat szereplését a 2025/2026-os szezonban.

Az anyagi nehézségeket az Audi ETO ősi ellenfele érzi meg leginkább

A problémák elsősorban a felnőtt csapat finanszírozását érintik, ahol a működési költségek – utazás, bérköltség, versenyeztetés, egészségügyi és logisztikai kiadások – a korábbi évekhez képest veszélybe került.

 

A klubvezetés az elmúlt időszakban több tucat gazdasági szereplővel, szponzorral és a város képviselőivel folytatott egyeztetést a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. A DKKA nyitott minden olyan megoldásra, amely biztosíthatja Dunaújváros női kézilabdájának jövőjét – legyen szó stratégiai partnerségről vagy közös finanszírozási modellről – áll a közleményben. 

Az utánpótlás-képzést óvják

A klub hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Győri Audi ETO KC-hoz nyolc hónapja igazolt Zákányi Janka korábbi klubja, a DKKA utánpótlás-nevelő munkáját zavartalanul folytathassák. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu