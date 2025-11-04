Súlyos anyagi problémákkal küzd az Audi ETO riválisa

„A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. az elmúlt évben mindent megtett annak érdekében, hogy a város méltó módon legyen jelen a magyar élvonalbeli kézilabdában" - kezdte közleményét a Győri Audi ETO KC-val együtt az NB I-ben szereplő kézilabdacsapat a közösségi oldalára feltöltött közleményt.

Az Audi ETO riválisa, a DKKA súlyos anyagi problémákkal küzd.

Forrás: Dunaújvárosi KKA

Hangsúlyozták: bár mindent megtettek a működéshez szükséges feltételek megteremtéséért, a gondok súlyosak:

Az elmúlt hónapokban azonban a megnövekedett költségek, a támogatások csökkenése és a szponzori háttér bizonytalansága miatt a DKKA Nonprofit Kft. nehéz anyagi helyzetbe került. A jelenlegi körülmények komoly kihívást jelentenek, és veszélybe sodorták a felnőtt NB I-es csapat szereplését a 2025/2026-os szezonban.

Az anyagi nehézségeket az Audi ETO riválisa érzi meg leginkább

A problémák elsősorban a felnőtt csapat finanszírozását érintik, ahol a működési költségek – utazás, bérköltség, versenyeztetés, egészségügyi és logisztikai kiadások – a korábbi évekhez képest veszélybe került.

A klubvezetés az elmúlt időszakban több tucat gazdasági szereplővel, szponzorral és a város képviselőivel folytatott egyeztetést a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. A DKKA nyitott minden olyan megoldásra, amely biztosíthatja Dunaújváros női kézilabdájának jövőjét – legyen szó stratégiai partnerségről vagy közös finanszírozási modellről – áll a közleményben.

Az utánpótlás-képzést óvják

A klub hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Győri Audi ETO KC-hoz nyolc hónapja igazolt Zákányi Janka korábbi klubja, a DKKA utánpótlás-nevelő munkáját zavartalanul folytathassák.