Kézilabda

35 perce

Jegyet, vagy bérletet kérnek az Audi-aréna parkolójában

A város kézilabdacsapata és az ETO FC közel azonos időpontban lép pályára szombaton. Az aréna parkolóiba az Audi ETO mérkőzésére érkezőket engedik csak be, akiktől kérik a jegyük, vagy bérletük felmutatását.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC szombaton 16 órakor a Metz HB ellen lép pályára. Annak érdekében, hogy a csapat szurkolói biztosan le tudjanak parkolni az Audi-aréna parkolóiban, már reggel lezárták a létesítmény területét. 

Audi ETO aréna
Az Audi ETO mérkőzésére gépjárművel érkezők csak jeggyel vagy belépővel parkolhatnak.
Fotó: Krizsán Csaba

Az ETO FC 15.30-kor fogadja a Paks együttesét, emiatt megnövekedett forgalomra kell számítani a stadion és az aréna környékén. 

Az Audi ETO lezárta a parkolót

Az Audi ETO a jóval a mérkőzések kezdete előtt jelezte: a VIP, aranybérletes és murvás parkolókat is lezárja, és azokba kizárólag a november 1-jén 16 órakor kezdődő kézilabda-mérkőzésre érvényes belépőjeggyel, vagy bérlettel engedik be a gépjárművel érkezőket. 

 

