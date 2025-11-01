Jegyet, vagy bérletet kérnek az Audi-aréna parkolójában

A Győri Audi ETO KC szombaton 16 órakor a Metz HB ellen lép pályára. Annak érdekében, hogy a csapat szurkolói biztosan le tudjanak parkolni az Audi-aréna parkolóiban, már reggel lezárták a létesítmény területét.

Az Audi ETO mérkőzésére gépjárművel érkezők csak jeggyel vagy belépővel parkolhatnak.

Fotó: Krizsán Csaba

Az ETO FC 15.30-kor fogadja a Paks együttesét, emiatt megnövekedett forgalomra kell számítani a stadion és az aréna környékén.

Az Audi ETO lezárta a parkolót

Az Audi ETO a jóval a mérkőzések kezdete előtt jelezte: a VIP, aranybérletes és murvás parkolókat is lezárja, és azokba kizárólag a november 1-jén 16 órakor kezdődő kézilabda-mérkőzésre érvényes belépőjeggyel, vagy bérlettel engedik be a gépjárművel érkezőket.