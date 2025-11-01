november 1., szombat

Megyei foci

51 perce

Megszórta a Kapuvár a sereghajtót, a vitnyédieknél az edző állt be, majd döntötte el a meccset

Címkék#megyei foci#Labdarúgó vármegyei I. osztály#labdarúgás

Négy mérkőzést játszottak szombat délután a vármegyei I. osztályú bajnokság 13. fordulójában. A kapuvár nyolc gólt rúgott ellnfelének, a vitnyédieknél az edző állt be s döntötte el a mérkőzést.

Abda-VVFK Bau–Koroncó 2–5 (1–4)
Abda, 200 néző. V.: Moga.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Virág (Kráz), Éri, Domján (Gál D.), Jász, Babayigit, Vajda (Tóth E.), Nyári (Peczár), Kovács B. (Bodor), Balogh L. Edző: Szücs Gergely.
Koroncó: Kokas (Varga R.) – Molnár M., Csete (Horváth D.), Mayer, Présinger (Hajdu), Puska, Bieder (Horváth R.), Lampert, Görcs, Molnár T., Bodó. Játékos-edző: Bieder Gábor.
Gsz.: Domján (21.), Babayigit (67.), ill. Puska (5., 14., 44., 57.), Mayer (34.).
A hazai csapat rendkívül rossz teljesítményt nyújtott az első félidőben és ezt a Koroncóiak könyörtelenül kihasználták. A második félidő már kiegyenlítettebb játékot hozott, a háromgólos különbség azonban megmaradt és a vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.
Jók: senki, ill. Bodó, Görcs, Puska, Mayer.
Szücs Gergely: – Egy félidő alatt sikerült az összes létező hibát elkövetnünk, amit focipályán lehet. Gratulálok a Koroncónak.
Bieder Gábor: – Az első félidei jó játékunknak köszönhetően megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Ettől függetlenül a második félidei játékunk nem volt megfelelő.
Tóthpál Gábor

Kapuvár–Fertőszentmiklós 8–0 (4–0)
Kapuvár, 150 néző. V.: Szabó B.
Kapuvár: Gruttó (Kleizer) – Kelemen M. (Sárándy), Szücs A., Kalmár D. (Matetits), Kapa Martin, Farkas Z., Horváth K., Purt (Kapui), Fekete Márton (Horváth A.), Németh B., Árki. Edző: Varga Péter.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P., Csányi, Csikai, Reischtetter, Koltai (Golnerits), Nagy M. (Horváth G.), Majoros (Maródi, Fekete Marcell), Török. Edző: Rozmán László.
Gsz.: Árki (2, 62.), Farkas Z. (16, 38.), Németh B. (43, 49.), Kalmár D. (53.), Kelemen M. (55.)
A kapuvári csapat az első perctől kezdve fölényben játszva, magabiztos győzelmet aratott a sportszerű vendégcsapat ellen.
Jók: Farkas Z., Árki, Németh B., Kalmár D., Kelemen M., ill. Kovács Á..
Varga Péter: – A célunkat teljesítettük. Gólratörően játszottunk, ennek az eredménye meg is mutatkozott.
Rozmán László: – Szánalmas, szív nélküli és az osztályhoz méltatlan játékot produkáltunk. Gratulálok a hazai csapatnak.
Debreczeni Csaba

Győrújbarát–Credobus Tehetségközpont 4–1 (1–1)
Részletek később!

Győrújfalu–Vitnyéd 1–2 (0–0)
Győrújfalu, 100 néző. V.: Mészáros N.
Győrújfalu: Huszár – Varga M., Kutich (Bartossik), Tóth H. (Baj), Nagy M., Lőrincz, Mészáros Á., Takács M., Takács J. (Kovács D.), Komjáthy (Vingler), Brandisz (Fekete Á.). Edző: Horváth Rudolf.
Vitnyéd: Kóczán Barnabás – Szalai András (Zombó), Kóczán Bertalan, Simon (Kleizer), Szalai Attila (Eckhardt), Sulyok (Szalai D.), Papp R., Varga G., Halász M., Szalóky, Kovács A. Játékos-edző: Kleizer Csaba.
Gsz.: Vingler (63.), ill. Varga G. (50.), Kleizer (89.).
Lagymatag első félidőt követően nagyobb sebességre kapcsolt a két csapat, és a helyzeteivel jobban sáfárkodó vendégek egy kontra után elvitték a három pontot.
Jók: Vingler, Nagy M., ill. Kóczán B. 
Horváth Rudolf: – Nagyon fájó vereséget szenvedtünk, kapufákat rúgtunk, mentünk előre a győzelemért, erre a végén a döntetlent is elbuktuk...
Kleizer Csaba: – Bevetettük a titkos fegyvert, de lehetett volna fordítva is. Sok sikert a Győrújfalunak.
Szalai Balázs

A további program, vasárnap: Gyirmót FC Győr II–Csorna, 12.30; Ménfőcsanak–Wiesbauer-Gönyű, Mezőörs–Üstökös FC Bácsa, 14 óra.

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II12120046 - 736
2.Mezőörs11100160 - 1030
3.Győrújbarát1292140 - 1029
4.Bácsa1283135 - 1127
5.Kapuvár1281333 - 1225
6.Koroncó1362524 - 2320
7.Abda1361627 - 3019
8.Csorna1243521 - 2515
9.Ménfőcsanak1232719 - 3411
10.M.-óvár II1231817 - 3610
11.Győrújfalu1230917 - 499
12.Vitnyéd1222815 - 398
13.Gönyű12111012 - 344
14.F.-szentmiklós1310126 - 523

 

