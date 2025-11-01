Megszórta a Kapuvár a sereghajtót, a vitnyédieknél az edző állt be, majd döntötte el a meccset

Abda-VVFK Bau–Koroncó 2–5 (1–4)

Abda, 200 néző. V.: Moga.

Abda: Csáktornyai – Dénes, Virág (Kráz), Éri, Domján (Gál D.), Jász, Babayigit, Vajda (Tóth E.), Nyári (Peczár), Kovács B. (Bodor), Balogh L. Edző: Szücs Gergely.

Koroncó: Kokas (Varga R.) – Molnár M., Csete (Horváth D.), Mayer, Présinger (Hajdu), Puska, Bieder (Horváth R.), Lampert, Görcs, Molnár T., Bodó. Játékos-edző: Bieder Gábor.

Gsz.: Domján (21.), Babayigit (67.), ill. Puska (5., 14., 44., 57.), Mayer (34.).

A hazai csapat rendkívül rossz teljesítményt nyújtott az első félidőben és ezt a Koroncóiak könyörtelenül kihasználták. A második félidő már kiegyenlítettebb játékot hozott, a háromgólos különbség azonban megmaradt és a vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.

Jók: senki, ill. Bodó, Görcs, Puska, Mayer.

Szücs Gergely: – Egy félidő alatt sikerült az összes létező hibát elkövetnünk, amit focipályán lehet. Gratulálok a Koroncónak.

Bieder Gábor: – Az első félidei jó játékunknak köszönhetően megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Ettől függetlenül a második félidei játékunk nem volt megfelelő.

Tóthpál Gábor

Kapuvár–Fertőszentmiklós 8–0 (4–0)

Kapuvár, 150 néző. V.: Szabó B.

Kapuvár: Gruttó (Kleizer) – Kelemen M. (Sárándy), Szücs A., Kalmár D. (Matetits), Kapa Martin, Farkas Z., Horváth K., Purt (Kapui), Fekete Márton (Horváth A.), Németh B., Árki. Edző: Varga Péter.

Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P., Csányi, Csikai, Reischtetter, Koltai (Golnerits), Nagy M. (Horváth G.), Majoros (Maródi, Fekete Marcell), Török. Edző: Rozmán László.

Gsz.: Árki (2, 62.), Farkas Z. (16, 38.), Németh B. (43, 49.), Kalmár D. (53.), Kelemen M. (55.)

A kapuvári csapat az első perctől kezdve fölényben játszva, magabiztos győzelmet aratott a sportszerű vendégcsapat ellen.

Jók: Farkas Z., Árki, Németh B., Kalmár D., Kelemen M., ill. Kovács Á..

Varga Péter: – A célunkat teljesítettük. Gólratörően játszottunk, ennek az eredménye meg is mutatkozott.

Rozmán László: – Szánalmas, szív nélküli és az osztályhoz méltatlan játékot produkáltunk. Gratulálok a hazai csapatnak.

Debreczeni Csaba