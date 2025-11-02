november 2., vasárnap

Fölényes győzelem

2 órája

A Széchenyi István Egyetem csapata nyerte az Amerikai Futball MEFOB-ot

Címkék#amerikai futball#Széchenyi István Egyetem#mefob

A Széchenyi István Egyetem együttese, az Uni Győr Sharks nyerte a közelmúltban megrendezett Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Amerikai Futball Bajnokságot. A csapat úgy aratott fölényes győzelmet, hogy három kulcsjátékosa is hiányzott, mert bekerültek a magyar válogatottba.

Széchenyi Egyetem
A Széchenyi István Egyetem csapata nyerte az Amerikai Futball MEFOB-ot

A Széchenyi István Egyetem csapata, az Uni Győr Sharks Kurt Page edző vezetésével nyerte meg az Amerikai Futball MEFOB-ot. A játékosokat a szintén MEFOB-résztvevő győri cheerleaderek is elkísérték.

A Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Amerikai Futball Szövetség szervezésében rendezték meg a napokban a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Amerikai Futball Bajnokságot (MEFOB). A Széchenyi István Egyetem csapata, az Uni Győr Sharks a küzdelmek során a nagy rivális Szegedi Tudományegyetemet kétszer – az alapszakaszban és az elődöntőben – is magabiztosan győzte le (18–6; 16–6), míg a döntőben az Óbudai Egyetemmel találkozott, és 26–12-re diadalmaskodott.

„A Széchenyi István Egyetemen kiemelt figyelmet kap a sport, ami az amerikai futball győri fejlődésére is nagy hatással van. Az idei MEFOB-ra mintegy negyven magyar és nemzetközi hallgatóval érkeztünk. Örömteli teher volt, hogy nem tarthatott velünk az intézmény két jelenlegi és egy volt hallgatója, mert ők a magyar válogatottba kaptak meghívást” – mondta el Baldauf Attila, a Győr Sharks alelnöke. Hozzátette, a játékosokat a cheerek is elkísérték, hiszen a klub és az egyetem együttműködésében a cheerleading szakosztály is hallgató-sportolókkal képviselteti magát a MEFOB-on.

Kiemelte, az eddigi négy amerikai foci egyetemi bajnokságból kettőt a Széchenyi István Egyetem, kettőt pedig a Szegedi Tudományegyetem nyert meg. „Egyre több fiatal kerül kapcsolatba sportágunkkal, s az intézmény hallgatói között olyanok is akadnak, akiknek egyetemválasztásában is meghatározó szerepet játszott az amerikai foci. A most elért eredmény jól mutatja együttműködésünk erejét, bízom benne, hogy a jövőben is szép sikereket érünk el közösen” – zárta.

 

