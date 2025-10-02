A leggazdagabb szlovákok közt szerepel az ETO FC tulajdonosa

A teljes MOL-csoport három legmagasabb rangú vezetője közé tartozik Világi Oszkár. A dunaszerdahelyi labdarúgó klubot tulajdonló szakember 2022 februárjában lett az ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft. tulajdonosa.

Világi Oszkár a dunaszerdahelyi DAC-stadionban. Fotó: MW-archívum

A Forbes magazin leggazdagabb szlovákokat felvonultató névsorába 2025-ben került fel Világi Oszkár, a Slovnaft vezetője, újoncként mindjárt a hatvanas lista 20. helyén landolt.

A pályafutása elején jogászként dolgozó szakembert a „Csallóköz ura" néven is emlegetik, utalva a dél-szlovákiai vállalkozói tevékenységének kiterjedtségére. Beszállt a katonai repülőgép- és az élelmiszer-iparágba is.

Világi Oszkár komoly célokat fogalmazott meg

Az ETO FC-hez a vállalkozó azzal céllal érkezett, hogy stabilizálja a csapat helyzetét és visszajuttassa a zöld-fehéreket az NB I-be. Kitűzte, hogy a DAC és a győri klubot és azok szurkolóit összeköti.