Vereség pozitívumokkal
A Magyar Kupa-párharc után ezúttal az ob I-ben csapott össze a Dunaújvárossal a győri női vízilabdacsapat.
DFVE–UNI-GYŐR GYVSE 18–12 (7–2, 4–2, 4–4, 3–4)
Dunaújváros, ob I-es női mérkőzés. V.: Varga Cs., Tordai.
DFVE: Maczkó – Karancsi 1, Borsi 3, Jonkl 1, Horváth B. 1, Mahieu, Szabó N. 4, Garda 6, Pál, Mihók 1, Milicevic, Sümegi 1, Kakas, Effrosyni. Edző: dr. Sike József.
GYVSE: Balogh V. – Rádli, Finta, Iszak, Sunabe 2, Lendvai 2, Csernus 1, Petik 3, Svec 1, Koltay 1, Szedlák, Burali 2, Mozbauer, Szerb. Edző: Petrovai Márton.
Jól kezdtek a győriek, hamar vezetést szereztek, de aztán a hazaiak fordítottak, sőt, jelentősen elhúztak, már az első negyed végén öt gól volt az előnyük (7–2). A második szakaszban is a hazaiak domináltak, már 11–3 is volt a javukra, de a szakasz Lendvai találatával zárult. A fordulást követően sokkal kiegyenlítettebb lett a találkozó, többször is feljötta GYVSE öt gólra (12–7, 13–8), de a negyedik játékrészben kétszer annyi dobott gólnál járt a DFVE, mint a vendégcsapat (16–8). A hajrában sikerült ismét egy kicsit közelebb kerülni a riválishoz, és bár ezúttal is vereség lett a vége, a meccs egyes időszakaiban a GYVSE méltó partnere volt a Dunaújvárosnak.
Petrovai Márton: – Nagyon nehéz mérkőzés volt. Úgy indult, mint az elmúlt két mérkőzésünk, elhoztuk a labdát, majd büntetőt harcoltunk ki. Olyan volt utána a következő két negyed, mintha ennek az első támadásunk hatása alatt lett volna a csapat és megijedtünk a vezetéstől. Úgy gondolom, amit az utolsó két negyedben nyújtottunk, abba kell kapaszkodni és felhasználni a Szeged ellen jövő héten. Már holnaptól azon lesz a fókusz.