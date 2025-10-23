Vereség pozitívumokkal

DFVE–UNI-GYŐR GYVSE 18–12 (7–2, 4–2, 4–4, 3–4)

Dunaújváros, ob I-es női mérkőzés. V.: Varga Cs., Tordai.

DFVE: Maczkó – Karancsi 1, Borsi 3, Jonkl 1, Horváth B. 1, Mahieu, Szabó N. 4, Garda 6, Pál, Mihók 1, Milicevic, Sümegi 1, Kakas, Effrosyni. Edző: dr. Sike József.

GYVSE: Balogh V. – Rádli, Finta, Iszak, Sunabe 2, Lendvai 2, Csernus 1, Petik 3, Svec 1, Koltay 1, Szedlák, Burali 2, Mozbauer, Szerb. Edző: Petrovai Márton.

Jól kezdtek a győriek, hamar vezetést szereztek, de aztán a hazaiak fordítottak, sőt, jelentősen elhúztak, már az első negyed végén öt gól volt az előnyük (7–2). A második szakaszban is a hazaiak domináltak, már 11–3 is volt a javukra, de a szakasz Lendvai találatával zárult. A fordulást követően sokkal kiegyenlítettebb lett a találkozó, többször is feljötta GYVSE öt gólra (12–7, 13–8), de a negyedik játékrészben kétszer annyi dobott gólnál járt a DFVE, mint a vendégcsapat (16–8). A hajrában sikerült ismét egy kicsit közelebb kerülni a riválishoz, és bár ezúttal is vereség lett a vége, a meccs egyes időszakaiban a GYVSE méltó partnere volt a Dunaújvárosnak.