október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

21°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízlabda

20 perce

Vereség pozitívumokkal

Címkék#GYVSE-UNI Győr#női vízilabda ob I#vízilabda

A Magyar Kupa-párharc után ezúttal az ob I-ben csapott össze a Dunaújvárossal a győri női vízilabdacsapat.

DFVE–UNI-GYŐR GYVSE 18–12 (7–2, 4–2, 4–4, 3–4)
Dunaújváros, ob I-es női mérkőzés. V.: Varga Cs., Tordai.
DFVE: Maczkó – Karancsi 1, Borsi 3, Jonkl 1, Horváth B. 1, Mahieu, Szabó N. 4, Garda 6, Pál, Mihók 1, Milicevic, Sümegi 1, Kakas, Effrosyni. Edző: dr. Sike József.
GYVSE: Balogh V. – Rádli, Finta, Iszak, Sunabe 2, Lendvai 2, Csernus 1, Petik 3, Svec 1, Koltay 1, Szedlák, Burali 2, Mozbauer, Szerb. Edző: Petrovai Márton.

Jól kezdtek a győriek, hamar vezetést szereztek, de aztán a hazaiak fordítottak, sőt, jelentősen elhúztak, már az első negyed végén öt gól volt az előnyük (7–2). A második szakaszban is a hazaiak domináltak, már 11–3 is volt a javukra, de a szakasz Lendvai találatával zárult. A fordulást követően sokkal kiegyenlítettebb lett a találkozó, többször is feljötta GYVSE öt gólra (12–7, 13–8), de a negyedik játékrészben kétszer annyi dobott gólnál járt a DFVE, mint a vendégcsapat (16–8). A hajrában sikerült ismét egy kicsit közelebb kerülni a riválishoz, és bár ezúttal is vereség lett a vége, a meccs egyes időszakaiban a GYVSE méltó partnere volt a Dunaújvárosnak.

Petrovai Márton: – Nagyon nehéz mérkőzés volt. Úgy indult, mint az elmúlt két mérkőzésünk, elhoztuk a labdát, majd büntetőt harcoltunk ki. Olyan volt utána a következő két negyed, mintha ennek az első támadásunk hatása alatt lett volna a csapat és megijedtünk a vezetéstől. Úgy gondolom, amit az utolsó két negyedben nyújtottunk, abba kell kapaszkodni és felhasználni a Szeged ellen jövő héten. Már holnaptól azon lesz a fókusz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu