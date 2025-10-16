október 16., csütörtök

Női labdarúgás

1 órája

Vereség a rangadón

Címkék#női NB I#ETO FC#labdarúgás

Női labdarúgás. Gól nélküli első félidőt követően az ETO FC 2–0-ás vereséget szenvedett az éllovas MTK-tól a női NB I 8. fordulójában.

ETO FC–MTK Budapest 0–2 (0–0)
Győr, ETO Park, Simple Női Liga. V.: Urbán E.
ETO FC: Borók – Sali, Jákri, Kovács L. (Topalov, 90.), Öreg – Abambila – Vida (Silva, 82.), Süle (Csuhai, 74.), Savanya, Matos – Kocsán. Megbízott vezetőedző: Süle János.
MTK Budapest: Erős – Legendás, Csigi, Vajda, Pataki – Barkóczi, Zágor (Kern, 55.) – Mészáros C., Vágó (Farkas P., 89.), Molnár A. (Szabó M., 93.) – Siklér. Vezetőedző: Lázár Benjámin.
Gsz.: Molnár A. (63.), Kern (81.).

Az első félidőben közelebb állt a gólszerzéshez a fővárosi együttes, de ekkor még nem sikerült az MTK-nak a kapuba találnia. A másodk játékrész győri lehetőséggel kezdődött, sőt a 60. percben hazai ziccer maradt ki, ezután nem sokkal azonban megszerezte a vezetést az MTK, amely a hajrában el is döntötte a mérkőzést.

Fotó: eto.hu

További eredmények: Honvéd–Szekszárd 1–1, DVTK–Újpest 1–4, Puskás Akadémia–PMFC 1–0, Szeged–Viktoria FC 3–1. Az FTC–Budaörs mérkőzést később rendezik. 
Az élmezőny állása: 1. MTK, 22 pont, 2. Puskás Akadémia, 19 pont, 3. FTC, 19 pont ...5. ETO, 13 pont.

 

