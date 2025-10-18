Két győri hat-hat szeren

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint Kovács István szövetségi kapitány az utolsó pillanatig finomította a szerleosztást, majd úgy döntött, hogy Mészáros és Tomcsányi hat szeren indul, Kiss Balázs lólengésben és gyűrűn, Závory Szilárd pedig talajon, ugrásban, korláton és nyújtón versenyez.

Tomcsányi Benedek.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Az már korábban eldőlt, hogy a női csapat tagjai közül Székely Zója és Mayer Gréta egyéni összetettben versenyez, Czifra Bettina Lili felemáskorláton és gerendán, míg Péter Sára ugrásban és talajon indul.

A jakartai világbajnokságon 86 nemzet 501 tornásza vesz részt.