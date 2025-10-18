október 18., szombat

Két győri hat-hat szeren

Címkék#Tomcsányi Benedek#világbajnokság#Mészáros Krisztofer#torna

A magyar férfi tornászválogatott tagjai közül a Győri AC két kiválósága, Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek indul egyéni összetettben a vasárnap kezdődő jakartai világbajnokságon.

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint Kovács István szövetségi kapitány az utolsó pillanatig finomította a szerleosztást, majd úgy döntött, hogy Mészáros és Tomcsányi hat szeren indul, Kiss Balázs lólengésben és gyűrűn, Závory Szilárd pedig talajon, ugrásban, korláton és nyújtón versenyez.

TOMCSÁNYI Benedek
Tomcsányi Benedek.
Fotó: MTI/Purger Tamás

Az már korábban eldőlt, hogy a női csapat tagjai közül Székely Zója és Mayer Gréta egyéni összetettben versenyez, Czifra Bettina Lili felemáskorláton és gerendán, míg Péter Sára ugrásban és talajon indul.
A jakartai világbajnokságon 86 nemzet 501 tornásza vesz részt.

 

