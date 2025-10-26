1 órája
Bekötötték a kerékpáros fejét – fotó
Ruandában szállt utoljára nyeregbe a magyar kerékpáros. Vas Blanka idén ősszel nem csak a versenyzésre koncentrált: az olimpikon férjhez ment.
Az Esküvő Trend Magazin a Facebook-oldalán tett közzé egy meghitt fotót, amelyen Vas Blanka és férje, Szabó Miklós látható.
A pár néhány hete mondta ki a boldogító igent.
Vas Blanka éve izgalmasra sikerült
Vas Blankáról legutóbb a ruandai fővárosban, Kigaliban rendezett világbajnokság kapcsán számoltunk be, egyedüli nőként tagja volt a magyar csapatnak. A korábbi U23-as világbajnok azt a versenyt a 37. helyen zárta. Az országúti szezon véget ért, kezdődnek a cross-futamok. Vas Blanka ezen a hétvégén rajthoz áll Overisjében, november 1-jén Európa-bajnokságon, január utolsó napjaiban pedig világbajnokságon is nyeregbe száll. A versenyekre férje, Szabó Miklós is elkíséri: szerelőként segíti a kerékpárost.