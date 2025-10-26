Bekötötték a kerékpáros fejét – fotó

Az Esküvő Trend Magazin a Facebook-oldalán tett közzé egy meghitt fotót, amelyen Vas Blanka és férje, Szabó Miklós látható.

Vas Blanka a világbajnokság után, az Eb előtt ment férjhez.

Forrás: bringasport.hu

A pár néhány hete mondta ki a boldogító igent.

Vas Blanka éve izgalmasra sikerült

Vas Blankáról legutóbb a ruandai fővárosban, Kigaliban rendezett világbajnokság kapcsán számoltunk be, egyedüli nőként tagja volt a magyar csapatnak. A korábbi U23-as világbajnok azt a versenyt a 37. helyen zárta. Az országúti szezon véget ért, kezdődnek a cross-futamok. Vas Blanka ezen a hétvégén rajthoz áll Overisjében, november 1-jén Európa-bajnokságon, január utolsó napjaiban pedig világbajnokságon is nyeregbe száll. A versenyekre férje, Szabó Miklós is elkíséri: szerelőként segíti a kerékpárost.