Varázslatos játék győri előadásban - fotók a meccsről

Az UNI Győr ETO HC újabb magabiztos sikert aratott az Andersen Liga alapszakaszában, ezúttal hazai jégen, a Győri Egyetemi Jégsport Központban. A csapat kiváló formában játszva, látványos támadójátékkal 14–1 arányban győzte le a DAB-ASP együttesét.

A győri csapat minden sora hozzátett a sikerhez, a támadások lendületesek, a védekezés pedig stabil volt. A fiúk ezúttal is kiváló csapategységet mutattak, a szurkolók pedig fantasztikus hangulatot teremtettek a lelátón.