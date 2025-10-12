1 órája
Varázslatos játék győri előadásban - fotók a meccsről
Fotó: KRCS
Az UNI Győr ETO HC újabb magabiztos sikert aratott az Andersen Liga alapszakaszában, ezúttal hazai jégen, a Győri Egyetemi Jégsport Központban. A csapat kiváló formában játszva, látványos támadójátékkal 14–1 arányban győzte le a DAB-ASP együttesét.
A győri csapat minden sora hozzátett a sikerhez, a támadások lendületesek, a védekezés pedig stabil volt. A fiúk ezúttal is kiváló csapategységet mutattak, a szurkolók pedig fantasztikus hangulatot teremtettek a lelátón.
Jéghoki: UNI GYŐR ETO HC vs. DAB-ASPFotók: Krizsán Csaba
Odnoga Mátyás vezetőedző:
„Elégedett vagyok a csapat hozzáállásával, mert az elejétől kezdve koncentráltan játszottunk. Jó volt látni, hogy minden sor tudott eredményes lenni, és végig megmaradt a fegyelem a játékban. Természetesen örülünk ennek a győzelemnek, de tudjuk, hogy a szezon hosszú, ezért alázattal és munkával kell folytatnunk a következő hetekben.”
UNI GYŐR ETO HC vs DAB-ASP: 14 – 1 (1–0, 7–1, 6–0)
Gólszerzők: Almási (4), Madácsi (2), Csata (2), Dézsi, Molnár, Szűcs, Vízi, Horváth, Kiss, ill. Jónás.