Jégkorong

1 órája

Varázslatos játék győri előadásban - fotók a meccsről

Kisalföld.hu
Varázslatos játék győri előadásban - fotók a meccsről

Fotó: KRCS

Az UNI Győr ETO HC újabb magabiztos sikert aratott az Andersen Liga alapszakaszában, ezúttal hazai jégen, a Győri Egyetemi Jégsport Központban. A csapat kiváló formában játszva, látványos támadójátékkal 14–1 arányban győzte le a DAB-ASP együttesét.

A győri csapat minden sora hozzátett a sikerhez, a támadások lendületesek, a védekezés pedig stabil volt. A fiúk ezúttal is kiváló csapategységet mutattak, a szurkolók pedig fantasztikus hangulatot teremtettek a lelátón.

Jéghoki: UNI GYŐR ETO HC vs. DAB-ASP

Fotók: Krizsán Csaba

Odnoga Mátyás vezetőedző:
„Elégedett vagyok a csapat hozzáállásával, mert az elejétől kezdve koncentráltan játszottunk. Jó volt látni, hogy minden sor tudott eredményes lenni, és végig megmaradt a fegyelem a játékban. Természetesen örülünk ennek a győzelemnek, de tudjuk, hogy a szezon hosszú, ezért alázattal és munkával kell folytatnunk a következő hetekben.”

UNI GYŐR ETO HC vs DAB-ASP: 14 – 1 (1–0, 7–1, 6–0)
Gólszerzők: Almási (4), Madácsi (2), Csata (2), Dézsi, Molnár,  Szűcs, Vízi, Horváth, Kiss, ill. Jónás.

 

