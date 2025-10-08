1 órája
„Varázslatos este volt” - Tenyérnyi kis cikkel nosztalgiázott a volt ETO-futballista
Különleges, megható megosztással emlékezett meg közösségi oldalán egyik góljáról és az ehhez kapcsolódó emlékeiről Stark Péter, az ETO korábbi válogatott labdarúgója.
„20 évesek voltunk. Zalaegerszegen játszottunk kettős meccset Szlovénia ellen. 7000-en voltak a miénken, a felnőtt csapat meccsén 16000-en. A meccsen szabadrúgásból kilőttem a pipás sarkot, évekig nevettünk azon, mennyire jól sikerült eltalálnom. Meccs után, az egykori világklasszis, Bene Feri bácsi odaült mellém, és a meccs legjobbjának mondott, ami aztán külön csodálatos érzés volt. A második félidőben centikkel lőttem el a felső sarok mellett egy szabadrúgást. Korán örültem, kár volt érte” - osztotta meg Facebook oldalán Stark Péter volt válogatott győri labdarúgó, aki fotót is posztolt, amelyen a meccs körbevágott, szűkszavú tudósítása látható.
A felnőtt válogatott is nyert aznap, nekik 2 oldalas cikk dukált, ami jogos is, ugyanakkor tessék megnézni, mit kaptunk mi...
Az aprócska tudósítás aztán – megemlítve a tragikus sorsú Fehér Miklóst is –, több szép emléket is felidézett a volt játékosban:
„Ez szerdán volt, a parkolóban odajött Zahovic, a Porto akkori klasszisa Mikihez, és kérdezte, miért jön haza ha csak az U21-be hívják. Mondta, mert szeret játszani. Kezet fogtunk, elköszönt. Szombaton jött a bajnoki címvédő Újpest, 16000 néző előtt nyertünk vastapssal 3-1-re. Következő szombaton érkezett a kitűnő Diósgyőr. 16000 néző, elképesztő mérkőzés. Ama bizonyos 5-4. 9 perccel a vége előtt 4-2 volt a miskolciaknak. Varázslatos este volt” – emlékezett a korábbi kiváló védő.
Nem sok felemelőbb, megnyugtató büszkeséggel teli pillanat lehet az életünkben annál, mint amikor gyermekeink boldogulását látjuk, tapasztaljuk a soha sem könnyű felnőtté válás és útkeresés során. Bár nem mondja, lerí róla, hogy Stark Péter is nagyon büszke ikerfiaira (meg persze a héten épp ötéves, cserfesedő kislányára).