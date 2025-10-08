„Varázslatos este volt” - Tenyérnyi kis cikkel nosztalgiázott a volt ETO-futballista

„20 évesek voltunk. Zalaegerszegen játszottunk kettős meccset Szlovénia ellen. 7000-en voltak a miénken, a felnőtt csapat meccsén 16000-en. A meccsen szabadrúgásból kilőttem a pipás sarkot, évekig nevettünk azon, mennyire jól sikerült eltalálnom. Meccs után, az egykori világklasszis, Bene Feri bácsi odaült mellém, és a meccs legjobbjának mondott, ami aztán külön csodálatos érzés volt. A második félidőben centikkel lőttem el a felső sarok mellett egy szabadrúgást. Korán örültem, kár volt érte” - osztotta meg Facebook oldalán Stark Péter volt válogatott győri labdarúgó, aki fotót is posztolt, amelyen a meccs körbevágott, szűkszavú tudósítása látható.

Tenyérnyi cikk, tengernyi emlék - Stark Péter gólt is szerzett

A felnőtt válogatott is nyert aznap, nekik 2 oldalas cikk dukált, ami jogos is, ugyanakkor tessék megnézni, mit kaptunk mi...

Az aprócska tudósítás aztán – megemlítve a tragikus sorsú Fehér Miklóst is –, több szép emléket is felidézett a volt játékosban:

„Ez szerdán volt, a parkolóban odajött Zahovic, a Porto akkori klasszisa Mikihez, és kérdezte, miért jön haza ha csak az U21-be hívják. Mondta, mert szeret játszani. Kezet fogtunk, elköszönt. Szombaton jött a bajnoki címvédő Újpest, 16000 néző előtt nyertünk vastapssal 3-1-re. Következő szombaton érkezett a kitűnő Diósgyőr. 16000 néző, elképesztő mérkőzés. Ama bizonyos 5-4. 9 perccel a vége előtt 4-2 volt a miskolciaknak. Varázslatos este volt” – emlékezett a korábbi kiváló védő.

Stark Péter legutóbb fiaival közösen szólalt meg lapunknak

Nem sok felemelőbb, megnyugtató büszkeséggel teli pillanat lehet az életünkben annál, mint amikor gyermekeink boldogulását látjuk, tapasztaljuk a soha sem könnyű felnőtté válás és útkeresés során. Bár nem mondja, lerí róla, hogy Stark Péter is nagyon büszke ikerfiaira (meg persze a héten épp ötéves, cserfesedő kislányára).