Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

31 perce

Váratlan hazai vereség Mosonmagyaróváron

Credobus Mosonmagyaróvár-Szombathelyi Haladás 0-2 (0-0)
Mosonmagyaróvár, 200 néző. V.: Holczbauer.
Mosonmagyaróvár: Kovács -  Czingráber, Kövesdi (Pap, 74.), Vágó, Sipos (Járeb, 78.), Gera, Méhes (Simita, 78.), Gáncs, Kitl, Pongrácz (Buglyó, 57.), Erdei M. Vezetőedző: Gyürki Gergely.
Haladás: Horváth Alex - Balogh, Fehér (Füzi, 78.), Szakály, Gajdos, Bene (Pljesovszki, 58.), Dezamits, Horváth Arnold (Horváth M., 78.), Kozári, Jancsó, Moharos. Mb. vezetőedző: Simon Ádám.
Gsz.: Szakály (77.), Moharos (79.).
Az első félidő 20. percétől óriási esőben játszottak a csapatok, amely meg is látszott a játék képén, rengeteg pontatlanság volt mindkét oldalon, azonban helyzetek itt-és ott is adódtak. 
A fordulást követően sem sorjáztak a helyzetek, azonban a 76. percben megtört a gólcsend: egy oldalról elvégzett szabadrúgást Szakály csúsztatott a hálóba (0-1), majd két perccel későn egy kontratámadásból Moharos duplázta meg a vendégek előnyét (0-2), ezzel pedig beállította a végeredményt.
 

