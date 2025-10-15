A magyar öregfiúk válogatottja lép pályára Himodon, csütörtökön lesz a meccs

Barátságos labdarúgó mérkőzést játszik október 16-án, csütörtökön Himodon, a helyi focicsapattal a magyar öregfiúk válogatott. A meccs délután fél négykor kezdődik a óhimodi focipályán.

Az öregfiúk edzői Csank János, Nyilasi Tibor és Gellei Imre. A nézők olyan játékosokat láthatnak a pályán, mint Gera Zoltán, Hajszán Gyula, Mátyus János, Lipták Zoltán, Pisont István, Priskin Tamás.