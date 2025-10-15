október 15., szerda

Válogatott játékosok Himodon

1 órája

A magyar öregfiúk válogatottja lép pályára Himodon, csütörtökön lesz a meccs

A magyar öregfiúk válogatott látogat el csütörtökön Himodra és barátságos meccset játszik a helyi sportegyesület játékosaival. Hajszán Gyula és Gera Zoltán is pályára lép.

Kisalföld.hu

Barátságos labdarúgó mérkőzést játszik október 16-án, csütörtökön Himodon, a helyi focicsapattal a magyar öregfiúk válogatott. A meccs délután fél négykor kezdődik a óhimodi focipályán. 

Az öregfiúk edzői Csank János, Nyilasi Tibor és Gellei Imre. A nézők olyan játékosokat láthatnak a pályán, mint Gera Zoltán, Hajszán Gyula, Mátyus János, Lipták Zoltán, Pisont István, Priskin Tamás. 

 

