Válogatott játékosok Himodon
1 órája
A magyar öregfiúk válogatottja lép pályára Himodon, csütörtökön lesz a meccs
A magyar öregfiúk válogatott látogat el csütörtökön Himodra és barátságos meccset játszik a helyi sportegyesület játékosaival. Hajszán Gyula és Gera Zoltán is pályára lép.
Barátságos labdarúgó mérkőzést játszik október 16-án, csütörtökön Himodon, a helyi focicsapattal a magyar öregfiúk válogatott. A meccs délután fél négykor kezdődik a óhimodi focipályán.
Az öregfiúk edzői Csank János, Nyilasi Tibor és Gellei Imre. A nézők olyan játékosokat láthatnak a pályán, mint Gera Zoltán, Hajszán Gyula, Mátyus János, Lipták Zoltán, Pisont István, Priskin Tamás.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre