Labdarúgás

3 órája

Vajon hányadik a magyar válogatott?

Címkék#világbajnoki#Marco Rossi#Európa#FIFA#világranglista

Kisalföld.hu
Vajon hányadik a magyar válogatott?

Fotó: Csapo Balazs

A magyar válogatott négy helyet javítva a 37. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, pénteken nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért lépett előre, mert az októberi világbajnoki selejtezőkön előbb a Puskás Arénában 
2-0-ra legyőzte az örményeket (104.), majd bravúros 2-2-es döntetlent ért el az ötödik helyezett portugálok vendégeként. A magyarok harmadik világbajnoki selejtezős ellenfele, Írország a 62. helyen áll. 

Az élmezőnyben a spanyolok mögött az argentinok és a franciák helyet cseréltek, így most a világbajnoki címvédő dél-amerikaiak a másodikok.

