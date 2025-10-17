Vajon hányadik a magyar válogatott?

A magyar válogatott négy helyet javítva a 37. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, pénteken nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért lépett előre, mert az októberi világbajnoki selejtezőkön előbb a Puskás Arénában

2-0-ra legyőzte az örményeket (104.), majd bravúros 2-2-es döntetlent ért el az ötödik helyezett portugálok vendégeként. A magyarok harmadik világbajnoki selejtezős ellenfele, Írország a 62. helyen áll.

Az élmezőnyben a spanyolok mögött az argentinok és a franciák helyet cseréltek, így most a világbajnoki címvédő dél-amerikaiak a másodikok.