Labdarúgás
27 perce
Út közben Himodra posztolt a válogatott
Ahogy azt jeleztük, csütörtökön Himodon vendégszerepel a Magyar Öregfiúk Válogatott. A településen 40 éve született újjá a futballegyesület. A jubileum méltó megünnepléséhez – közel másfél éves előkészítő munka után – a Magyar Öregfiúk Válogatott egy hírverő mérkőzéssel járul hozzá.
Nos, a nemzeti együttes már el is indult a Győr-Moson-Sopron vármegyei településre. A csapat félúton, ebéd közben posztolt egy fotót közösségi oldalán.
A mérkőzésről – galériával – oldalunkon természetesen a lefújást követően beszámolunk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre