Labdarúgás

1 órája

Út közben Himodra posztolt a válogatott

Ahogy azt jeleztük, csütörtökön Himodon vendégszerepel a Magyar Öregfiúk Válogatott. A településen 40 éve született újjá a futballegyesület. A jubileum méltó megünnepléséhez – közel másfél éves előkészítő munka után  – a Magyar Öregfiúk Válogatott egy hírverő mérkőzéssel járul hozzá.

Nos, a nemzeti együttes már el is indult a Győr-Moson-Sopron vármegyei településre. A csapat félúton, ebéd közben posztolt egy fotót közösségi oldalán. 

Fotó: Magyar Öregfiúk Válogatott/Facebook

A mérkőzésről – galériával – oldalunkon természetesen a lefújást követően beszámolunk.

 

