Út közben Himodra posztolt a válogatott

Ahogy azt jeleztük, csütörtökön Himodon vendégszerepel a Magyar Öregfiúk Válogatott. A településen 40 éve született újjá a futballegyesület. A jubileum méltó megünnepléséhez – közel másfél éves előkészítő munka után – a Magyar Öregfiúk Válogatott egy hírverő mérkőzéssel járul hozzá.