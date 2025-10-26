56 perce
Kilencpontos UNI Győr-vereség az idegenbeli hazai pályán
Semleges helyszínen, győri pályaválasztás mellett lépett pályára a két csapat a női kosárlabda NB I-ben. A SERCO UNI Győr ellenfele a Szekszárd volt Pakson.
SERCO UNI Győr–TARR KSC Szekszárd 77–86 (17–24, 19–17, 21–22, 20–23)
Paks, NB I-es női mérkőzés, 650 néző. V.: Cziffra, Győrffy, Kovács N.
SERCO UNI Győr: Rozmán 8/6, DUBEI 28/21, ZSEBE-WENINGER 18, Ács, Tulonen. Cs.: JELENC 16/3, Gálos 3/3, Selcova 2, Lép 2, Baffy. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.
TARR KSC Szekszárd: RODRIGUES 17/6, Dombai 10/6, HOLCZ 14/6, KARLEN 22, Szűcs G. 10/6. Cs.: THEODOREÁN 13/9, Ovner, Nyári D., Hencsik. Edző: Magyar Bianka.
A meccs statisztikája ide kattintva érhető el.
Semleges helyszínen, győri pályaválasztás mellett a rivális hiába volt papíron vendég, azért tolnai csapatként jobban otthon érezhette magát. Ez meg is látszott a kezdésen, ugyanis 10–3-ra elléptek Dombaiék. A válogatott játékos tavaly még a győrieket erősítette, ám nyártól a Szekszárd játékosa. Sikerült hamar rendezni a sorokat, és nem sokkal később feljött egy pontra az UNI Győr (12–13), sőt, 17–16-nál már náluk volt az előny. Egy 8–0-ás rohammal azonban a Szekszárd mehetett az első pihenőre. A második szakaszt 9–0-ás rohanással kezdte az ellenfél (17–33), de ez sem roppantotta össze a a győri lányokat. Szívós munkával fokozatosan zárkóztak fel, a félidőre öt pontra közelítették meg a Szekszárdot (36–41).
A nagyszünetet követően most a zöld-fehérek mutattak be egy 6–0-ás futást, amivel megfordították a mérkőzést, de nem sokáig örülhettek, mert megint átvette az irányítást a szekszárdi együttes. Sikerült többször is utolérni az ellenfelet (54–54), a vezetést is visszavették Dubeiék (57–56), ám a zárószakasz előtt megint a tolnaiak vezettek 63–57-re. Az utolsó tíz perc hasonlóan alakult, mint a korábbiak. Noha az első kosár a szakaszban Dombaié volt, utána zsinórban 8 pontot dobva megint kiegyenlített az UNI Győr (65–65). Theodoreán hárompontosa nem hiányzott, ahogyan Karlen duplája sem (65–70). Dubei trojkával megint szoros volt az állás, de Theodoreán ismét beemelt egy triplát. Dombai sikeres közelije után időt kért Fűzy-Antolovics Adél. Megfordítani azonban nem sikerült a mérkőzést, a Szekszárd végül kilenc ponttal győzött.
SERCO UNI Győr–Szekszárd nyilatkozatok
- Fűzy-Antolovics Adél: – Küzdelmes meccs volt, de ezt tudtuk, hogy így lesz, erre számítottunk. Ami miatt van bennem hiányérzet, hogy eddig tudtunk számítani a fiatalokra, mindig egy kis pluszt tudtak hozni, ez azonban most elmaradt, a háromból egyik sem tudott hozzátenni a játékunkhoz. Két olyan hullámvölgyünk is volt, ami nem engedhető meg, de összességében fegyelmezettebek voltak a ányok, betartották az utasításokat, és ha ez így lesz a következő fordulóban is, akkor lesz keresnivalónk a Vasas pályáján.
- Dubei Debóra: – Kicsit szomorú vagyok, mert volt lehetőségünk megnyerni ezt a meccset. Mikor azonban közelebb kerültünk az ellenfélhez, vagy fordítottunk, hiányzott a plusz a támadásban vagy a védekezésben, ráadásul a Szekszárdtól jöttek ilyenkor a triplák, melyek kissé demoralizálták a csapatot. Látok fejődést a csapat kinézetén és játékán, agresszivitásban is felzárkóztunk oda, ahol lennünk kell. Sok volt ugyanakkor az eladott labda, azon kell faragni, de a következő meccs a fontos, azt kell nekünk megnyerni.
- Magyar Bianka: – Nem tudom, honnan van ennyi ereje a csapatnak, kevesen vagyunk, három naponta játszunk, de most kitették a szívüket a pályára. Az volt a célunk, hogy visszataláljunk a győztes útra a két vesztes találkozó után. Annak örülök, hogy ezt csapatként tudtuk elérni, 22 asszisztunk volt, hatan dobtak minimum tíz pontot.. Köszönjük a paksiaknak, hogy befogadták a két csapatot, a győrieknek a rugalmasságot. Nem a legszebb játék volt ez egyik oldalon sem, de számunkra a lényeg a győzelem.
- Theodoreán Alexandra: – Nehéz meccs volt, elég feszített tempóban játszunk az elmúlt időszakban, de nem szeretnénk panaszkodni. A szurkolóink ebben a csarnokban is olyan hangulatot teremtettek, mintha hazai pályán lennénk. Úgy érzem, jól dolgozott a csapat, jó volt a pályán lenni, élveztük a játékot. Erre kell építkezni a folytatásban, van három meccsünk a válogatott szünetig, szeretnénk sikeresek lenni azokon is.