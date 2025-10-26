Kilencpontos UNI Győr-vereség az idegenbeli hazai pályán

SERCO UNI Győr–TARR KSC Szekszárd 77–86 (17–24, 19–17, 21–22, 20–23)

A SERCO UNI Győr játékosa, Zsebe-Weninger Virág nagyot küzdött, de ez is kevés volt a sikerhez. Fotó: Somogyi Gábor

Paks, NB I-es női mérkőzés, 650 néző. V.: Cziffra, Győrffy, Kovács N.

SERCO UNI Győr: Rozmán 8/6, DUBEI 28/21, ZSEBE-WENINGER 18, Ács, Tulonen. Cs.: JELENC 16/3, Gálos 3/3, Selcova 2, Lép 2, Baffy. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.

TARR KSC Szekszárd: RODRIGUES 17/6, Dombai 10/6, HOLCZ 14/6, KARLEN 22, Szűcs G. 10/6. Cs.: THEODOREÁN 13/9, Ovner, Nyári D., Hencsik. Edző: Magyar Bianka.

A meccs statisztikája ide kattintva érhető el.

Semleges helyszínen, győri pályaválasztás mellett a rivális hiába volt papíron vendég, azért tolnai csapatként jobban otthon érezhette magát. Ez meg is látszott a kezdésen, ugyanis 10–3-ra elléptek Dombaiék. A válogatott játékos tavaly még a győrieket erősítette, ám nyártól a Szekszárd játékosa. Sikerült hamar rendezni a sorokat, és nem sokkal később feljött egy pontra az UNI Győr (12–13), sőt, 17–16-nál már náluk volt az előny. Egy 8–0-ás rohammal azonban a Szekszárd mehetett az első pihenőre. A második szakaszt 9–0-ás rohanással kezdte az ellenfél (17–33), de ez sem roppantotta össze a a győri lányokat. Szívós munkával fokozatosan zárkóztak fel, a félidőre öt pontra közelítették meg a Szekszárdot (36–41).

A nagyszünetet követően most a zöld-fehérek mutattak be egy 6–0-ás futást, amivel megfordították a mérkőzést, de nem sokáig örülhettek, mert megint átvette az irányítást a szekszárdi együttes. Sikerült többször is utolérni az ellenfelet (54–54), a vezetést is visszavették Dubeiék (57–56), ám a zárószakasz előtt megint a tolnaiak vezettek 63–57-re. Az utolsó tíz perc hasonlóan alakult, mint a korábbiak. Noha az első kosár a szakaszban Dombaié volt, utána zsinórban 8 pontot dobva megint kiegyenlített az UNI Győr (65–65). Theodoreán hárompontosa nem hiányzott, ahogyan Karlen duplája sem (65–70). Dubei trojkával megint szoros volt az állás, de Theodoreán ismét beemelt egy triplát. Dombai sikeres közelije után időt kért Fűzy-Antolovics Adél. Megfordítani azonban nem sikerült a mérkőzést, a Szekszárd végül kilenc ponttal győzött.