Hazai pályán maradt alul az UNI Győr

Fűzy-Antolovics Adél: – Kevés pozitívum volt a mérkőzésen. Sajnos az első félidőben rengeteg támadóletpattanót engedélyeztünk a TFSE-nek, a légiós centereink mindössze három lepattanót szedtek. Ez pedig nem fér bele. Ami pozitívum, hogy a negyedik negyedben a fiatalok küzdőszelleme átragadt a többiekre, így sikerült kicsit közelebb kerülni ellenfelünkhöz.

Ruff-Nagy Dóra: – Nagyon nehéz mit mondani, az első félidőben olyan különbség alakult ki, hogy utána már csak futottunk az eredmény után. Tanulnunk kell ebből a meccsből, és dolgozni tovább, aminek remlhetőleg meglesz a gyümölcse.

Hegedűs Péter: – Összességében elégedett vagyok a győzelemmel, mert még egyszer sem sikerült itt nyernünk, és bár tudjuk, hogy volt a győrieknek hiányzója, ennyire sima sikerre nem számítottunk. Ami miatt van bennem egy kis bosszúság, az a negyedik negyed. Ott nagyon kiengedtünk, fontos, hogy négy negyeden keresztül élesek legyünk.

Alexis Donarski: – A saját játékunkat játszottuk, tudtuk, hogy a győriek jók a tranzakciós játékban, ezért igyekeztük őket lassítani. Próbáltuk az ellenfél jó dobóit is megakadályozni a távoli kísérletekben, ez összességében sikerült, mert szinte mindig volt valaki, aki ott volt a játékos nyakán. Örülünk a magabiztos győzelemnek.