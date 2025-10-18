október 18., szombat

Kosárlabda

2 órája

Hazai pályán maradt alul az UNI Győr

Harmadik hazai meccsén először kapott ki a győri csapat. Az UNI Győr a TFSE ellen az első félidőben összeszedett hátrányát már nem tudta ledolgozni.

Kisalföld.hu

SERCO UNI Győr–TFSE 75–93 (14–23, 16–28, 17–23, 28–19)

UNI Győr
Nem tudta megfékezni a TFSE rohanását az UNI Győr. Fotó: dr. Németh-Csigai Krisztina

Győr, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Varga-Záray, Gruber, dr. Popgyákunik.

SERCO UNI Győr: RUFF-NAGY D. 16/3, ZSEBE-WENINGER 25/12, Gálos, Jelenc 2, Tulonen 4. Cs.: Katona B., SELCOVA 18/6, Lép 4, Ács 1, Rozmán 5/3. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.

TFSE: DÚL T. 8/6, DONARSKI 17/12, Vladár 5/3, MÁNYOKY 12/9, TÓTH F. 10. Cs.: Bernáth 6/6, Pusztai 9/9, Kádár 2, RYAN 17, Gábor 5, Vigh 2, Bacsó. Edző: Hegedűs Péter.

A meccs statisztikája ide kattintva érhető el.

Az első félidő után tetemes hátrányban voltak a győriek (30–51), mely a folytatásban már 30 pontra is nőtt (51–81). Egy nagyon rohanással ledolgozott a különbségből az UNI Győr (65–59), majd 20 ponton belülre feljött, de végül harmadik hazai meccsén első vereségét – a szezonban a harmadikat – szenvedte el.

UNI Győr–TFSE nyilatkozatok

Fűzy-Antolovics Adél: – Kevés pozitívum volt a mérkőzésen. Sajnos az első félidőben rengeteg támadóletpattanót engedélyeztünk a TFSE-nek, a légiós centereink mindössze három lepattanót szedtek. Ez pedig nem fér bele. Ami pozitívum, hogy a negyedik negyedben a fiatalok küzdőszelleme átragadt a többiekre, így sikerült kicsit közelebb kerülni ellenfelünkhöz.

Ruff-Nagy Dóra: – Nagyon nehéz mit mondani, az első félidőben olyan különbség alakult ki, hogy utána már csak futottunk az eredmény után. Tanulnunk kell ebből a meccsből, és dolgozni tovább, aminek remlhetőleg meglesz a gyümölcse.  

Hegedűs Péter: – Összességében elégedett vagyok a győzelemmel, mert még egyszer sem sikerült itt nyernünk, és bár tudjuk, hogy volt a győrieknek hiányzója, ennyire sima sikerre nem számítottunk. Ami miatt van bennem egy kis bosszúság, az a negyedik negyed. Ott nagyon kiengedtünk, fontos, hogy négy negyeden keresztül élesek legyünk. 

Alexis Donarski: – A saját játékunkat játszottuk, tudtuk, hogy a győriek jók a tranzakciós játékban, ezért igyekeztük őket lassítani. Próbáltuk az ellenfél jó dobóit is megakadályozni a távoli kísérletekben, ez összességében sikerült, mert szinte mindig volt valaki, aki ott volt a játékos nyakán. Örülünk a magabiztos győzelemnek.

 

