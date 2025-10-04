1 órája
Második idegenbeli meccsét is elveszítette az UNI Győr
A 3. fordulót rendezték a női kosárlabda-bajnokságban. A SERCO UNI Győr 13 pontos előnyről 13 ponttal kapott ki a Csata vendégeként.
A női kosárlabda-bajnokság 3. fordulójában hiába vezetett a nagyszünetben 13 ponttal a SERCO UNI Győr, végül ennyivel kapott ki a Csatától.
Csata TKK–SERCO UNI Győr 78–65 (17–16, 13–27, 24–13, 24–9)
Budapest, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: dr. Mészáros, Sörlei, Szőts.
Csata TKK: Walker 12/3, Tózer-Nemes 2, RIMDAL 27/15, VARGA-ARADI 10, WILLIAMS 13. Cs.: Boricic 3, Hegedűs 4, Vári 7/3, Biczó, Karlócai. Edző: Tursics Krisztián.
SERCO UNI Győr: Ruff-Nagy D., Selcova, ZSEBE-WENINGER 16/6, Ács 5, Tulonen 11/3. Cs.: DUBEI 17/6, Gálos 5/3, Jelenc 5, Rozmán 6. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.
Egy perc után Ács révén a győriek szerezték a meccs első kosarát, hamar jött azonban a válasz az újonc részéről. A házigazda 6–4-nél vezetett először. A folytatásban kicsit ellépett a Csata (12–7). Gálos két büntetőjével hosszabb kosárcsend végére tett pontot a vendégegyüttes, de aztán 15–9 is volt a házigazdának. Dubei triplával felezte meg a különbséget. Weninger két büntetője után már csak 1 pont volt a hátrány. A negyed Hegedűs és Dubei kosárváltásával, és 17–16-os hazai vezetéssel zárult.
A második szakasz első felében felváltva estek a kosarak, a Csata őrizte 1–3 pontos vezetését. Sikerült azonban 21–21-nél utolérni a riválist, majd Jelenc közelijével és Dubei büntetőjével a vezetést is átvette az UNI Győr (26–27). Rozmán keze sem remegett meg a büntetővonalnál, majd ugyanő közelről volt eredményes. Tulonen kosaraival már 14–0-ás volt a roham (26–38). A finn center zsinórban szerzett hét pontot. Időt is kért Tursics Krisztián. A folytatásban Rimdal zárta le a jó győri sorozatot. A nagyszünetben megnyugtató előnyben voltak Dubeiék (30–43).
A harmadik negyedben ellentétesen alakult a játék. Bár a 10 pont körüli előnyt tartotta egy ideig a zöld-fehr együttes, 37–48 után 10–1-es rohanással ismét nyílt lett a találkozó (47–49). Most Fűzy-Antolovics Adél kért időt, hogy rendezze a sorokat. Weninger harcolt ki faultot, a két büntetőt bedobta, de a Csata ott loholt a győriek nyomában. A zárfelvonás előtt a vezetést is átvette (54–53), de Ács kosár plusz büntetőjével a győriek várhatták előnyből az utolsó tíz percet (54–56).
Ebben fej fej mellett haladt a két együttes, vezetni is felváltva vezettek a felek. Majd a negyed közepe felé haladva az UNI Győr kezdett el futni az eredmény után (64–61, 66–63). Nem sokkal később már kilenc pont hátrányban volt a vendéggárda (72–63). Nagyon nagy hajrá kellett volna a fordításhoz, de ez nem jött össze, így második idegenbeli mérkőzését is elveszítette a fővárosban a SERCO UNI Győr.
Csata–SERCO UNI Győr nyilatkozatok
- Fűzy-Antolovics Adél: – Két különböző félidőt láthattunk. Nem volt meglepő dolog egyik oldalon sem, mi is tudtuk, ki a Csata jó dobója, mégis hagytuk 27 pontig jutni. Döntőnek bizonyult az is, hogy mi a nagyszünet után nem dobtunk jól, viszont kaptunk 48 pontot, így pedig nem lehet meccset nyerni idegenben. Sajnos sokszor pont a tapasztaltabb játékosok halmoztak hibát hibára. Lesz egy hetünk, hogy javítsunk a játékunkon, otthon játszunk, ami úgy fest, jobban fekszik nekünk.
- Zsebe-Weninger Virág: – Az első félidőben jól kosárlabdáztunk, de a harmadik negyedre borzalmasan jöttünk ki, lelassult a támadójátékunk, a védekezésünk sem volt jó, sok volt eladott labdánk, és a palánk alatt sem tudtunk dominálni. Ezekben kell javulnunk, hogy az ilyen meccseket is meg tudjuk nyerni.