Megszerezte első győzelmét a győri csapat

Petrovai Márton: – Örülünk a három pontnak, nagyon nagy szükségünk volt erre. Ugyanakkor voltak a játékunknak olyan időszakai, melyek nem annyira tetszettek. Viszont mikor koncentráltak voltunk, akkor szép dolgokat mutatunk be. Ezekre kell építenünk a folytatásban, mert csak így tudunk fejlődni, előrelépni.

Svec Anna Sába: – Fontos győzelmet arattunk, nem volt könnyű dolgunk, mert a KSI megnehezítette a dolgunkat. Mind egyénileg, mind csapatszinten szeretnénk fejlődni, hogy a jövőben még jobb teljesítményt tudjunk nyújtani.

Petrák Kevin: – Kissé megilletődötten kezdtünk, utána azonban feljavultunk, és kiegyenlítetté tettük a mérkőzést. Nagyon örülök, hogy Kókány Zsófia élete első ob I-es meccsén gólt tudott szerezni. Noha az utolsó negyedet is elveszítettük, emiatt nagyobb lett a különbség, de úgy éreztem, nem volt ez benne ebben a meccsben. A fejlődésünk szempontjából nagyon hasznos mérkőzést játszottunk.

Kókány Zsófia: – Köszönöm a lehetőséget az edzőmnek, boldog vagyok, hogy sikerült betalálnom. Ami a meccset illeti, voltak jó szakaszaink, de a győriek jobban használták ki a hibáinkat. Bízunk benne, hogy foiyamatosan fejlődve a későbbiekben sikerül eredményesen is játszanunk.