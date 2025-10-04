október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

1 órája

Megszerezte első győzelmét a győri csapat

Címkék#UNI Győr-GYVSE#Petik#Svec#KSI

Két vereség után a harmadik meccsét megnyerte a győri csapat a női vízilabda ob I-ben. Az UNI Győr-GYVSE a KSI-t verte hazai környezetben.

Kisalföld.hu

Az első és a negyedik negyedben döntötte el maga javára a meccset az UNI Győr-GYVSE a női vízilabda ob I-ben.

UNI Győr-GYVSE
Hat góllal verte riválisát az UNI Győr-GYVSE.
Fotó: gyvse.hu

 

UNI Győr-GYVSE–KSI SE 13–7 (4–1, 2–2, 3–3, 4–1)

Győr, ob I-es női mérkőzés. V.: Csanádi, Pintér.

GYVSE: Balogh V. – Rádli 1, Finta, Iszak, Sunabe 2, Lendvai 3, Szerb, Petik 2, Svec 2, Koltay 3, Horváth B., Tánczos, Szabó I., Jámbor. Edző: Petrovai Márton.

KSI: Fisher – Binder, Kiss K. 1, Hegedűs, Deák 1, Szabó Á. 1, Dimitrovics, Péter 2, Kókai, Lévai, Kenderes 1, Ábrahám, Eikel, Kókány 1. Edző: Petrák Kevin.

A vendégek szereztek vezetést, de Petik Panna ötméteresből egyenlített. Ezzel lendületbe is kerültek a hazaiak, hiszen a negyedben csak ők lőttek már gólt. A folytatás kiegyenlítettebb játékot hozott, nem sikerült jobban leszakítani a riválist, hiába védett büntetőt is Balogh Villő, a két-három gólnál nagyobb különbség nem alakult ki. Két negyed után 6–3 volt az állás. A fordulást követően sem változott a játék képe, bár 8–4-nél tűnhetett úgy, hogy megroppan az ellenfél, de rendre vissza tudott kapaszkodni. A zárófelvonásban 4 és fél perc alatt egy 3–0-ás szakasszal megduplázta előnyét az UNI Győr-GYVSE, és roppant fontos három pontot szerzett a bajnokságban.

UNI Győr-GYVSE–KSI meccs utáni nyilatkozatok

Petrovai Márton: – Örülünk a három pontnak, nagyon nagy szükségünk volt erre. Ugyanakkor voltak a játékunknak olyan időszakai, melyek nem annyira tetszettek. Viszont mikor koncentráltak voltunk, akkor szép dolgokat mutatunk be. Ezekre kell építenünk a folytatásban, mert csak így tudunk fejlődni, előrelépni.

Svec Anna Sába: – Fontos győzelmet arattunk, nem volt könnyű dolgunk, mert a KSI megnehezítette a dolgunkat. Mind egyénileg, mind csapatszinten szeretnénk fejlődni, hogy a jövőben még jobb teljesítményt tudjunk nyújtani.

Petrák Kevin: – Kissé megilletődötten kezdtünk, utána azonban feljavultunk, és kiegyenlítetté tettük a mérkőzést. Nagyon örülök, hogy Kókány Zsófia élete első ob I-es meccsén gólt tudott szerezni. Noha az utolsó negyedet is elveszítettük, emiatt nagyobb lett a különbség, de úgy éreztem, nem volt ez benne ebben a meccsben. A fejlődésünk szempontjából nagyon hasznos mérkőzést játszottunk.

Kókány Zsófia: – Köszönöm a lehetőséget az edzőmnek, boldog vagyok, hogy sikerült betalálnom. Ami a meccset illeti, voltak jó szakaszaink, de a győriek jobban használták ki a hibáinkat. Bízunk benne, hogy foiyamatosan fejlődve a későbbiekben sikerül eredményesen is játszanunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu