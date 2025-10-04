1 órája
Megszerezte első győzelmét a győri csapat
Két vereség után a harmadik meccsét megnyerte a győri csapat a női vízilabda ob I-ben. Az UNI Győr-GYVSE a KSI-t verte hazai környezetben.
Az első és a negyedik negyedben döntötte el maga javára a meccset az UNI Győr-GYVSE a női vízilabda ob I-ben.
UNI Győr-GYVSE–KSI SE 13–7 (4–1, 2–2, 3–3, 4–1)
Győr, ob I-es női mérkőzés. V.: Csanádi, Pintér.
GYVSE: Balogh V. – Rádli 1, Finta, Iszak, Sunabe 2, Lendvai 3, Szerb, Petik 2, Svec 2, Koltay 3, Horváth B., Tánczos, Szabó I., Jámbor. Edző: Petrovai Márton.
KSI: Fisher – Binder, Kiss K. 1, Hegedűs, Deák 1, Szabó Á. 1, Dimitrovics, Péter 2, Kókai, Lévai, Kenderes 1, Ábrahám, Eikel, Kókány 1. Edző: Petrák Kevin.
A vendégek szereztek vezetést, de Petik Panna ötméteresből egyenlített. Ezzel lendületbe is kerültek a hazaiak, hiszen a negyedben csak ők lőttek már gólt. A folytatás kiegyenlítettebb játékot hozott, nem sikerült jobban leszakítani a riválist, hiába védett büntetőt is Balogh Villő, a két-három gólnál nagyobb különbség nem alakult ki. Két negyed után 6–3 volt az állás. A fordulást követően sem változott a játék képe, bár 8–4-nél tűnhetett úgy, hogy megroppan az ellenfél, de rendre vissza tudott kapaszkodni. A zárófelvonásban 4 és fél perc alatt egy 3–0-ás szakasszal megduplázta előnyét az UNI Győr-GYVSE, és roppant fontos három pontot szerzett a bajnokságban.
UNI Győr-GYVSE–KSI meccs utáni nyilatkozatok
Petrovai Márton: – Örülünk a három pontnak, nagyon nagy szükségünk volt erre. Ugyanakkor voltak a játékunknak olyan időszakai, melyek nem annyira tetszettek. Viszont mikor koncentráltak voltunk, akkor szép dolgokat mutatunk be. Ezekre kell építenünk a folytatásban, mert csak így tudunk fejlődni, előrelépni.
Svec Anna Sába: – Fontos győzelmet arattunk, nem volt könnyű dolgunk, mert a KSI megnehezítette a dolgunkat. Mind egyénileg, mind csapatszinten szeretnénk fejlődni, hogy a jövőben még jobb teljesítményt tudjunk nyújtani.
Petrák Kevin: – Kissé megilletődötten kezdtünk, utána azonban feljavultunk, és kiegyenlítetté tettük a mérkőzést. Nagyon örülök, hogy Kókány Zsófia élete első ob I-es meccsén gólt tudott szerezni. Noha az utolsó negyedet is elveszítettük, emiatt nagyobb lett a különbség, de úgy éreztem, nem volt ez benne ebben a meccsben. A fejlődésünk szempontjából nagyon hasznos mérkőzést játszottunk.
Kókány Zsófia: – Köszönöm a lehetőséget az edzőmnek, boldog vagyok, hogy sikerült betalálnom. Ami a meccset illeti, voltak jó szakaszaink, de a győriek jobban használták ki a hibáinkat. Bízunk benne, hogy foiyamatosan fejlődve a későbbiekben sikerül eredményesen is játszanunk.