Újra képernyőn az Audi ETO és az ETO FC, vasárnap lesz az El Clásico - íme a hétvége élő sportközvetítései

Október 24., péntek

M4 Sport

9.00: Torna, vb, szerenkénti döntők, Jakarta

16.00: Úszás, vk, előfutamok, Toronto

18.00: Labdarúgás, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Luxemburg

20.30: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 1. szabadedzés

22.15: Pályakerékpár, vb, Chile

Sport 1

14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

19.00: Darts, Eb, Dortmund

Eurosport 1

12.45 és 19.45: Snooker, Northern Ireland Open, negyeddöntő

23.00: Pályakerékpár, vb, Chile

Eurosport 2

8.45, 10.25, 13.00 és 14.50: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc női, férfi és páros rövid program, Kína

23.00: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - al-Hilal

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Sevilla

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Schalke 04-Darmstadt

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-Union Berlin

Match 4

7.00, 8.00 és 9.00: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, edzés

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-West Ham United

Október 25., szombat

M4 Sport

0.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 2. szabadedzés

9.00: Torna, vb, szerenkénti döntők, Jakarta

14.30: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia FC-MTK Budapest

17.00: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Paksi FC

19.30 és 23.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 3. szabadedzés, időmérő edzés

M4 Sport+

15.15: Kosárlabda, férfi NB I, Kaposvár-Körmend

17.30: Kézilabda, női NB I, Esztergom-Mosonmagyaróvári KC

19.30: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC

Sport 1

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Podravka Koprivnica - FTC-Rail Cargo Hungaria

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, DVSC Schaeffler-Győri Audi ETO

20.00: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Melsungen-Lemgo

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Arouca

Sport 2

1.00: Baseball, MLB, World Series, 1. mérkőzés: Toronto Blue Jays-Los Angeles Dodgers

13.00 és 19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund

Eurosport 1

9.30 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam

14.10 és 19.45: Snooker, Northern Ireland Open, elődöntő

23.30: Pályakerékpár, vb, Chile

Eurosport 2

8.30, 10.30, 12.40 és 14.50: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, női, férfi és páros kűr, Kína

23.00: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship

Spíler 1

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Sunderland

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Brighton

20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Liverpool

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Real Oviedo

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Elche

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Getafe

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Villarreal

Arena 4

2.30, 3.15 és 4.00: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés

4.45, 6.45 és 7.45: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2, időmérő edzés

8.30: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Mönchengladbach-Bayern München

18.00: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-1. FC Köln

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Fortuna Düsseldorf

Match 4

0.00: Autósport, NASCAR Truck Series, Martinsville

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Ipswich Town-West Bromwich Albion

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Fulham

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, SSC Napoli-Internazionale

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Atalanta

Október 26., vasárnap

M4 Sport

0.30: Úszás, vk, döntők, Toronto

12.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda Master Good-ETO FC

15.00: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Újpest FC

17.30: Labdarúgás, NB I, Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC

21.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, futam

M4 Sport+

15.00: Jégkorong, Erste Liga, DVTK Jegesmedvék-BJA

18.00: Kézilabda, férfi NB I, Balatonfüred - OTP Bank-Pick Szeged

19.45: Pályakerékpár, vb, Chile

Sport 1

13.00 és 19.00: Darts, Eb, Dortmund

Sport 2

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Odense-Sola

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Ikast-Brest

20.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Detroit Pistons-Boston Celtics

23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks

Eurosport 1

9.30 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, férfi óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam

14.10 és 19.45: Snooker, Northern Ireland Open, döntő

Eurosport 2

13.35 és 15.05: Terepkerékpár, Overijse, női és férfi

17.20: Pályakerékpár, világbajnokság, Chile

21.30: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Crystal Palace

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Tottenham Hotspur

19.35: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Nottingham Forest

Spíler 2

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-FC Barcelona

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Celta Vigo

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Alavés

Arena 4

4.00: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, MotoGP, Fan Parade

4.45, 6.00 és 7.15: Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, futam

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Nürnberg

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-Freiburg

18.00: Amerikaifutball, NFL, Carolina Panthers-Buffalo Bills

21.15: Amerikaifutball, NFL, Denver Broncos-Dallas Cowboys

Match 4

1.30: Autósport, NASCAR Truck Series, Martinsville

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Genoa

15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Manchester City

19.00: Autósport, NASCAR Cup Series, Xfinity 500

