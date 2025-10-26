október 26., vasárnap

Újra Győrben lesz Európa-bajnokság

Címkék#Európa-bajnokság#győr#sportlövészet

Eldőlt, hogy a 2028-as olimpiai kvalifikációs 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságot hazánkban, azon belül Győrben rendezik.

Hatalmas sportdiplomáciai siker született az Európai Sportlövő Szövetség jereváni közgyűlésén, ahol Nagy Györgyöt, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnökét a legtöbb szavazattal újraválasztották a szervezet alelnökének. Az elnök Alexander Ratner maradt. 

Az eseményen döntöttek a 2028-as olimpiai kvalifikációs 10 méteres sportlövő Európa-bajnokság helyszínéről is, amelyet hazánk nyert el. Győr 2004, 2016, 2018 és 2024 után immár ötödik alkalommal rendezheti meg a kontinensviadalt.

 Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára: „Komoly versenyben nagy sikereket értünk el. Nagy Györgyöt a legtöbb szavazattal választották újra az ESC alelnökének, ami hatalmas sportdiplomáciai teljesítmény. A 2028-as Eb-pályázatunk pedig nagy fölénnyel előzte meg a spanyolt. Az Európai Sportlövő Szövetség vezetése egy elismerést átnyújtott szövetségünknek az elmúlt négy év pazar Európa-bajnoki rendezéseiért, amiben a korosztályos kontinensviadalok is benne vannak. Ez csak erősítette pályázatunkat. 
(Forrás: hunshooting.hu)

 

