Labdarúgás

1 órája

Új edzője lett az ETO riválisának

Címkék#ETO FC#labdarúgás#Nyíregyháza#NB I

Bódog Tamást nevezte ki vezetőedzőnek a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus. A klubhonlap szerdai bejegyzése kiemeli, a komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember Németországból tér haza.

Bódog Tamás

Örülök, hogy a Nyíregyháza vezetőedzője lehetek, megtiszteltetés, hogy csatlakozhatok a csapathoz! Tudom, hogy milyen fejlődésen ment át a klub a közelmúltban, fantasztikus a létesítmény, a csapat felkerült az első osztályba, jó a játékosállomány, és olyan tulajdonos van, aki él-hal a futballért. Figyelemmel kísértem a magyar bajnokságot, így képben vagyok az együtteseket illetően. Bízom abban, hogy sikeresek leszünk

– mondta az MTI-nek Bódog Tamás.

Az 55 éves vezetőedző labdarúgóként ötször lépett pályára a magyar válogatottban, edzői pályafutását pedig Németországban kezdte: a többi között Jürgen Klopp segítőjeként dolgozott Mainzban, majd később a Lipcse másodedzője lett. 2017-ben a DVTK vezetőedzőjeként tért vissza Magyarországra, a borsodiakat 46 tétmérkőzésen irányította. Később a Kisvárda és a Honvéd trénere is volt, majd 2022-ben visszatért Németországa a Hertha együtteséhez.
Elődje, Szabó István kedden távozott, miután az együttes két győzelemmel, három döntetlennel és hat vereséggel az utolsó helyen áll a Fizz Ligában.

