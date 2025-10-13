Továbbra is hibátlan a Gyirmót, dicséretet érdemel az Óvár és a Sopron

A Gyirmót FC Győr nyerte a győri derbit az NB III, Északnyugati csoport elmúlt hétvégi fordulójában.

A fiatal zöld-fehérek kétszer is egyenlítettek a bajnokesélyes, jelenleg hibátlanul listavezető Gyirmót otthonában, de a hazaiak bevitték a győztes gólt is és ezzel megszerezték a fontos három pontot. A presztízsjellegű összecsapáson az ETO Akadémia csapatában néhány visszajátszó futballista is helyet kapott, úgy mint Urblík, Tollár, Zivkovic és Njie.

Zsinórban hetedik meccsét zárta veretlenül a Mosonmagyaróvár. A hét meccsből egy volt döntetlen, a többit megnyerték a kék-fehérek. Figyelemre méltó Gera Zalán gólképessége, 14 góllal vezeti a csoport góllövőlistáját, az Óvár legutóbbi hét meccsén egyaránt a kapuba talált.

Dicséretet érdemel az FC Sopron is, a bajnokság előtt kissé leírt csapat jelenleg az ötödik a bajnoki táblázaton.

A bajnokság állása

1. Gyirmót 11 11 0 0 43 - 10 33

2. Puskás A. II 11 9 0 2 27 - 8 27

3. Dorog 11 8 0 3 16 - 11 24

4. M.-óvár 11 7 2 2 22 - 9 23

5. FC Sopron 11 6 1 4 17 - 20 19

6. Tatabánya 11 6 0 5 17 - 16 18

7. Komárom 11 5 2 4 15 - 12 17

8. Veszprém 11 4 2 5 12 - 14 14

9. ETO Akadémia 11 4 1 6 19 - 24 13

10. Bicske 11 3 4 4 15 - 15 13

11. Balatonfüred 11 2 5 4 10 - 16 11

12. Pápa 11 3 1 7 20 - 23 10

13. Zsámbék 11 3 1 7 17 - 35 10

14. Budaörs 11 2 3 6 12 - 23 9

15. Haladás 11 1 2 8 10 - 21 5

16. Újpest II 11 1 2 8 11 - 26 5