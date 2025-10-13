október 13., hétfő

Továbbra is hibátlan a Gyirmót, dicséretet érdemel az Óvár és a Sopron

Jól szerepeltek csapataink az NB III, Északnyugati csoport 11. fordulójában.

Kisalföld.hu
Továbbra is hibátlan a Gyirmót, dicséretet érdemel az Óvár és a Sopron

Soproni öröm a Perutz legyőzése után. Fotó: facebook

A Gyirmót FC Győr nyerte a győri derbit az NB III, Északnyugati csoport elmúlt hétvégi fordulójában.
A fiatal zöld-fehérek kétszer is egyenlítettek a bajnokesélyes, jelenleg hibátlanul listavezető Gyirmót otthonában, de a hazaiak bevitték a győztes gólt is és ezzel megszerezték a fontos három pontot. A presztízsjellegű összecsapáson az ETO Akadémia csapatában néhány visszajátszó futballista is helyet kapott, úgy mint Urblík, Tollár, Zivkovic és Njie.
Zsinórban hetedik meccsét zárta veretlenül a Mosonmagyaróvár. A hét meccsből egy volt döntetlen, a többit megnyerték a kék-fehérek. Figyelemre méltó Gera Zalán gólképessége, 14 góllal vezeti a csoport góllövőlistáját, az Óvár legutóbbi hét meccsén egyaránt a kapuba talált.
Dicséretet érdemel az FC Sopron is, a bajnokság előtt kissé leírt csapat jelenleg az ötödik a bajnoki táblázaton.

A bajnokság állása
    1.    Gyirmót    11    11    0    0    43    -    10    33
    2.    Puskás A. II    11    9    0    2    27    -    8    27
    3.    Dorog    11    8    0    3    16    -    11    24
    4.    M.-óvár    11    7    2    2    22    -    9    23
    5.    FC Sopron    11    6    1    4    17    -    20    19
    6.    Tatabánya    11    6    0    5    17    -    16    18
    7.    Komárom    11    5    2    4    15    -    12    17
    8.    Veszprém    11    4    2    5    12    -    14    14
    9.    ETO Akadémia    11    4    1    6    19    -    24    13
    10.    Bicske    11    3    4    4    15    -    15    13
    11.    Balatonfüred    11    2    5    4    10    -    16    11
    12.    Pápa    11    3    1    7    20    -    23    10
    13.    Zsámbék    11    3    1    7    17    -    35    10
    14.    Budaörs    11    2    3    6    12    -    23    9
    15.    Haladás    11    1    2    8    10    -    21    5
    16.    Újpest II    11    1    2    8    11    -    26    5

