Labdarúgás

19 perce

Tollár Imre is Szentlőrincen fejlődhet tovább

Kisalföld.hu
Tollár Imre is Szentlőrincen fejlődhet tovább

 A másodosztályban szerepelő Szentlőrinc SE-vel kötött kooperációs együttműködés értelmében az idei szezonban berobbant, Tollár Imre is a Baranya megyei együttesben juthat értékes játékpercekhez - írja az ETO FC közösségi oldala.

Tollár csatlakozott ezzel Décsy Ádámhoz és Herczeg Marcellhez Szentlőrincen. A szerződés lehetőséget ad arra, hogy ezen játékosok a szezon során az ETO FC NB I-es, a Szentlőrinc SE NB II-es és az ETO Akadémia NB III-as együttesében is pályára lépjenek. 

