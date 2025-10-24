Tollár Imre is Szentlőrincen fejlődhet tovább

A másodosztályban szerepelő Szentlőrinc SE-vel kötött kooperációs együttműködés értelmében az idei szezonban berobbant, Tollár Imre is a Baranya megyei együttesben juthat értékes játékpercekhez - írja az ETO FC közösségi oldala.

Tollár csatlakozott ezzel Décsy Ádámhoz és Herczeg Marcellhez Szentlőrincen. A szerződés lehetőséget ad arra, hogy ezen játékosok a szezon során az ETO FC NB I-es, a Szentlőrinc SE NB II-es és az ETO Akadémia NB III-as együttesében is pályára lépjenek.