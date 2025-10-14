október 14., kedd

Karate

1 órája

Tizennégy deszkát zúzott szét, kapuvári lett a „Legjobb törő” - fotókkal

Címkék#kyokushin#Castrum#karate

Tizenhat ország részvételével, Budapesten rendezték meg az IBK Ludovika World Cup nemzetközi kyokushin karate bajnokságot. A versenyen a kapuvári Hoffer András a felnőtt +90 kg -os kategóriában ezüstérmet szerzett, valamint megkapta a „Legjobb törő” - különdíjat is.

Az IBK Ludovika World Cup nemzetközi kyokushin karate bajnokságra több világszervezet is nevezete versenyzőit,  a fővárosi viadalon U14, U16, U18, felnőtt és senior kategórikban 5 tatamin rendeztek küzdelmeket. A népes mezőnyben, a kapuvári Hoffer Andrásnak a felnőtt abszolút kategóriában sikerült ezüstérmet szereznie. 

A dobogó második fokán a kapuvári karatés.

Érdekesség, hogy a legjobb négy közé jutást követően, a felnőtt férfi versenyzőknek az úgynevezett Tameshiwari erőpróbán, vagyis deszkatörésben is össze kellett mérni az erejüket. A Castrumos nehézsúlyú versenyző 14 deszkával elnyerte a torna „Legjobb törője” különdíjat.

Akcióban a Castrum versenyzője...
...Hoffer András végül 14 deszkát zúzott szét.

Serfőző Liának (U16) és Horváth Leventének (U18) ezúttal nem sikerült eljutniuk a dobogóig. 

A Castrumos különítmény: Horváth Levente, Hoffer András, Pantelics Péter és Serfőző Lia.

 

