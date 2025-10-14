Tizennégy deszkát zúzott szét, kapuvári lett a „Legjobb törő” - fotókkal

Az IBK Ludovika World Cup nemzetközi kyokushin karate bajnokságra több világszervezet is nevezete versenyzőit, a fővárosi viadalon U14, U16, U18, felnőtt és senior kategórikban 5 tatamin rendeztek küzdelmeket. A népes mezőnyben, a kapuvári Hoffer Andrásnak a felnőtt abszolút kategóriában sikerült ezüstérmet szereznie.

A dobogó második fokán a kapuvári karatés.

Érdekesség, hogy a legjobb négy közé jutást követően, a felnőtt férfi versenyzőknek az úgynevezett Tameshiwari erőpróbán, vagyis deszkatörésben is össze kellett mérni az erejüket. A Castrumos nehézsúlyú versenyző 14 deszkával elnyerte a torna „Legjobb törője” különdíjat.

Akcióban a Castrum versenyzője...

...Hoffer András végül 14 deszkát zúzott szét.

Serfőző Liának (U16) és Horváth Leventének (U18) ezúttal nem sikerült eljutniuk a dobogóig.