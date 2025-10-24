Talajon is előrelépett a győri klasszis - Székely a leugrásnál összeesett

A 24 éves Mészáros, aki ebben a számban Eb-ezüst- és -bronzérmes, ezúttal 13,266 pontot kapott a gyakorlatára, amivel nem tudott beleszólni a dobogós helyekért zajló küzdelembe a nyolcfős fináléban. Talajon végül kettős brit siker született, az aranyérmet Jake Jarman szerezte meg Luke Whitehouse előtt.

A vb előtt bokaproblémákkal küszködtem, ahhoz képest sikeres világbajnokságot zárok. Sikerült előrelépnem, összességében elégedett vagyok

- értékelt röviden a Győri AC versenyzője.

Mészáros nagyszerűen szerepelt a jakartai vb-n.

Fotó: MTI/Achmad Ibrahim

A másik magyar érdekeltségű fináléban a 22 esztendős Székely annak ellenére pódiumra állt, hogy csütörtökön az egyéni összetett döntőjében az ugrás során mindkét térdében csontzúzódást szenvedett és nem tudta befejezni a versenyt. A cél egy leépített gyakorlat bemutatása volt, ám a felemáskorláton 2020-ban Eb-második sportoló a szeren úgy döntött, hogy az eredeti leugrásával fejezi be a gyakorlatot, az érkezésbe viszont nem tudott beleállni, összeesett, így 12,433 ponttal zárt nyolcadikként.

Örülök, hogy a körülmények ellenére oda tudtam érni a fináléra. Csütörtök késő este még az MRI-gépben feküdtem egy jakartai kórházban. A lábam most is fáj, de bízom benne, hogy minél hamarabb rendbe jön

- fogalmazott Székely.

A legjobbnak az algériai Kaylia Nemourt értékelték a bírók megelőzve az egyéni összetett csütörtöki győztesét, az orosz Angelina Melnyikovát, aki viszont ugrásban aratott újabb diadalt. Pénteken még két szeren osztottak érmeket, lólengésben a kínai Hung Jen-ming, gyűrűn pedig az amerikai Donnell Whittenburg nyert.

Szombaton a férfiaknál ugrásban, korláton és nyújtón, míg a nőknél gerendán és talajon hirdetnek győztest Indonézia fővárosában, ahol magyar szereplő már nem lesz.

Eredmények, szerenkénti döntők, férfi talaj, világbajnok: Jake Jarman (Nagy-Britannia) 14,866 pont 2. Luke Whitehouse (Nagy-Britannia) 14,666 3. Carlos Edriel Yulo (Fülöp-szigetek) 14,533 ...7. Mészáros Krisztofer 13,266

Lólengés, világbajnok: Hung Jen-ming (Kína) 14,600 pont 2. Mamikon Hacsatrjan (Örményország) 14,600 3. Patrick Hoopes (Egyesült Államok) 14,566

Gyűrű, világbajnok: Donnell Whittenburg (Egyesült Államok) 14,700 pont 2. Adem Asil (Törökország) 14,566 3. LAN Hszing-jü (Kína) 14,500

Felemás korlát, világbajnok: Kaylia Nemour (Algéria) 15,566 pont 2. Angelina Melnyikova (semleges színekben, orosz) 14,500 3. Jang Fanjü-vej (Kína) 14,500 ...8. Székely Zója 12,433

Női ugrás, világbajnok: Angelina Melnyikova (semleges színekben, orosz) 14,466 pont 2. Lia-Monica Fontaine (kanada) 14,033 3. Joscelyn Roberson (Egyesült Államok) 13,983