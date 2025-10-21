Kosárlabda 53 perce

Szövetségi kapitány lett a soproniak trénere

A klubnál rágóta dolgozó Gáspár Dávid lett a szlovén női kosárválogatott szövetségi kapitánya. A szakember új feladatát a régivel együtt párhuzamosan látja el, vagyis marad a magyar bajnoki címvédő Sopron Basket vezetőedzője is.

Gáspár Dávid Fotó: Sopron Basket

„Gáspár Dávid vezetőedzőnk hosszú ideje kiváló munkát végez klubunknál, melyet nemzetközi szinten is magasra tartanak. Ennek egyik jeleként megtisztelő felkérést kapott, így a mai naptól csapatunk irányítása mellett a szlovén női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányi posztját is betölti” – jelent meg a klub hivatalos honlapján.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!