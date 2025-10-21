október 21., kedd

Orsolya névnap

18°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

53 perce

Szövetségi kapitány lett a soproniak trénere

Címkék#Gáspár Dávid#szövetségi kapitányi#Sopron Basket#kosárlabda

A klubnál rágóta dolgozó Gáspár Dávid lett a szlovén női kosárválogatott szövetségi kapitánya. A szakember új feladatát a régivel együtt párhuzamosan látja el, vagyis marad a magyar bajnoki címvédő Sopron Basket vezetőedzője is.

Szövetségi kapitány lett a soproniak trénere

Gáspár Dávid

Fotó: Sopron Basket

Gáspár Dávid vezetőedzőnk hosszú ideje kiváló munkát végez klubunknál, melyet nemzetközi szinten is magasra tartanak. Ennek egyik jeleként megtisztelő felkérést kapott, így a mai naptól csapatunk irányítása mellett a szlovén női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányi posztját is betölti” – jelent meg a klub hivatalos honlapján.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu