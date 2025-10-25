1 órája
Negyed század - ennyi van Szoboszlai Dominik mögött – videó
Huszonötödik születésnapját ünnepli a Liverpool magyar sztárja. Szoboszlai Dominik nem a gyertyákat fújja ma: este Premier Leauge-mérkőzésen kell helytállnia.
Ez egy kis... csoda – ezzel a mondattal vezette fel a Liverpool FC azt a kisfilmet, amelyet a Vörösök Facebook-oldalán tettek közzé Szoboszlai Dominik születésnapja alkalmából.
A jeles napon a játékos bomba-gólját idézték fel:
Szoboszlai Dominik visszafogottan ünnepelhet
A magyar válogatott alapembere klubjával a Brentford otthonában lép pályára szombat este. A Liverpool számára kulcsfontosságú a győzelem, ugyanis a csapat a Premier League-ben az Arsenal és a Manchester City mögé csúszott vissza a három mérkőzés óta tartó nyeretlen szériának köszönhetően.
Szobót sztárként kezelik Angliában
A székesfehérvári születésű középpályás 2023-ban igazolt Lipcséből Liverpoolba és hamar közönségkedvenccé vált. Szinte minden napra jut egy sajtóhír a játékosról, de a fotósok is szívesen örökítik meg őt a pályán és a civil életben.
Az egyik legfrissebb a rickvisualsz nevű TikTok-felhasználó profilján található sorozat:
A család az első
Szoboszlai Dominik tavasszal vette feleségül Buzsik Borkát, augusztusban pedig megszületett első gyermekük. A köszöntés a fiatal feleség részéről sem maradt el: Instagram-sztoriban posztolt a családról egy meghitt fotót.