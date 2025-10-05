42 perce
Nem hiszi el, hol bukkant fel Szoboszlai Dominik
Az Aqvital FC Csákvár NB II-es mérkőzésén a szurkolók között bukkant fel a Liverpool sztárja. Szoboszlai Dominik egy nappal korábban még csapatával lépett pályára.
A székesfehérvári születésű középpályás egy barátját látogatta meg Csákváron, így került a helyi labdarúgócsapat meccsére. Szoboszlai Dominik jó viszonyt ápol a fejér vármegyei klub játékosával, Dencinger Norberttel, így talán nem is olyan meglepő, hogy megjelent a csapat Békéscsaba 1912 Előre elleni mérkőzésén – adta hírül a feol.hu.
Szoboszlai Dominik előző este még a Chelsea ellen játszott
A labdarúgó kezdőként lépett pályára a találkozón, amit 2-1-re a Chelsea nyert.
Szoboszlai egy Lamborghini Revueltóval gurult a sportpályához, ahol azonnal körbevették a rajongók, akikkel kedélyesen elbeszélgetett és elkészülhettek a közös fotók is. A Fejér vármegyei hírportál cikkébe egy videó felkerült a sztárról.
Az MLSZ telki edzőközpontjában hamarosan megkezdődik a munka, a játékosok már megkapták Marco Rossi meghívóját a válogatott összetartásra. A keret tagja Szoboszlai is.