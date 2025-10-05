október 5., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Nem hiszi el, hol bukkant fel Szoboszlai Dominik

#Csákvár#Lamborghini Revuelto#Szoboszlai Dominik#középpályás

Az Aqvital FC Csákvár NB II-es mérkőzésén a szurkolók között bukkant fel a Liverpool sztárja. Szoboszlai Dominik egy nappal korábban még csapatával lépett pályára.

Kisalföld.hu

A székesfehérvári születésű középpályás egy barátját látogatta meg Csákváron, így került a helyi labdarúgócsapat meccsére. Szoboszlai Dominik jó viszonyt ápol a fejér vármegyei klub játékosával, Dencinger Norberttel, így talán nem is olyan meglepő, hogy megjelent a csapat Békéscsaba 1912 Előre elleni mérkőzésén – adta hírül a feol.hu.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik Csákvárra látogatott.
Fotó: Kricskovics Antal/feol

Szoboszlai Dominik előző este még a Chelsea ellen játszott

A labdarúgó kezdőként lépett pályára a találkozón, amit 2-1-re a Chelsea nyert. 

Szoboszlai egy Lamborghini Revueltóval gurult a sportpályához, ahol azonnal körbevették a rajongók, akikkel kedélyesen elbeszélgetett és elkészülhettek a közös fotók is. A Fejér vármegyei hírportál cikkébe egy videó felkerült a sztárról.

Az MLSZ telki edzőközpontjában hamarosan megkezdődik a munka, a játékosok már megkapták Marco Rossi meghívóját a válogatott összetartásra. A keret tagja Szoboszlai is.

 

