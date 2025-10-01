október 1., szerda

Labdarúgás

1 órája

Szintet lépett az ETO kapusedzőjének fia

Címkék#Anorthosis#Sebők Martin#ETO

Kisalföld.hu
Szintet lépett az ETO kapusedzőjének fia

Szintet lépett Sebők Martin: a 20 éves magyar kapus a ciprusi harmadosztályú Geroskipou csapatától az élvonalban edződő Anorthosishoz szerződött.
Sebők korábban az ETO második gárdájában 17 NB III-as bajnokin jutott szóhoz. Új klubjával 1+1 éves szerződést kötött. Az Anorthosis együttesében Kiss Tamás személyében lesz magyar csapattársa is.
Érdekesség, hogy az ifjú kapus édesapja az a Sebők Zsolt, aki egykoron a Vidiben és az ETO-ban is játszott, jelenleg az ETO kapusedzőjeként dolgozik. (Forrás: riafoci)

