Labdarúgás
1 órája
Szintet lépett az ETO kapusedzőjének fia
Szintet lépett Sebők Martin: a 20 éves magyar kapus a ciprusi harmadosztályú Geroskipou csapatától az élvonalban edződő Anorthosishoz szerződött.
Sebők korábban az ETO második gárdájában 17 NB III-as bajnokin jutott szóhoz. Új klubjával 1+1 éves szerződést kötött. Az Anorthosis együttesében Kiss Tamás személyében lesz magyar csapattársa is.
Érdekesség, hogy az ifjú kapus édesapja az a Sebők Zsolt, aki egykoron a Vidiben és az ETO-ban is játszott, jelenleg az ETO kapusedzőjeként dolgozik. (Forrás: riafoci)
