Tenisz
35 perce
Szezonzáró verseny Győrzámolyon
A Győrzámolyi Tennis Club a 25. évfordulót megünnepelve szezonzáró gyermek és felnőtt versenyeket rendezett.A versenyeken 70 teniszező részvételével az alábbi eredmények születtek :
Gyermek kispályás verseny
1. Rigó Domonkos, 2. Mihályi Hanna, 3. Tüske Panka
F14 kategória
1. Vigh Bence, 2. Vingler Balázs, 3. Lencsés Botond
L14 kategória
1. Szanyi Vivien, 2. Németh Hanna, 3. Horváth Ramóna
Felnőttek egyéni verseny
1. Neuberger Ákos, 2. Tapolcsányi Patrik, 3. Nisóczi Botond
Páros verseny
1. Takács Richard-Kugler Károly, 2. Horváth Sándor-Stoller Imre, 3. Kamocsai Máté-Hebling Gábor
