Tenisz

Szezonzáró verseny Győrzámolyon

Szezonzáró verseny Győrzámolyon

A Győrzámolyi Tennis Club a 25. évfordulót megünnepelve szezonzáró gyermek és felnőtt versenyeket rendezett.A versenyeken 70 teniszező részvételével az alábbi eredmények születtek :

Gyermek kispályás verseny 

1. Rigó Domonkos, 2. Mihályi Hanna, 3. Tüske Panka 

F14 kategória 

1. Vigh Bence, 2. Vingler Balázs, 3. Lencsés Botond 

L14 kategória 

1. Szanyi Vivien, 2. Németh Hanna, 3. Horváth Ramóna 

Felnőttek egyéni verseny 

1. Neuberger Ákos, 2. Tapolcsányi Patrik, 3. Nisóczi Botond

Páros verseny 

1. Takács Richard-Kugler Károly, 2. Horváth Sándor-Stoller Imre, 3. Kamocsai Máté-Hebling Gábor

