Szemerey Zsófi a magyar válogatott keretében
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar együttes október 16-án Nagykanizsán Törökországot fogadja, majd három nappal később Prágában a csehek ellen lép pályára az Eurokupában. A magyar érdekeltségű csoport negyedik tagja Dánia, a másik csoportban Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.
Megyénkból csak Szemerey Zsófi tagja a magyar keretnek.
A magyar válogatott kerete
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
Irányítók: Simon Petra (FTC), Szabó Nina (DVSC), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Márton Gréta (FTC)