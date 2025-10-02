Szemerey Zsófi a magyar válogatott keretében

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar együttes október 16-án Nagykanizsán Törökországot fogadja, majd három nappal később Prágában a csehek ellen lép pályára az Eurokupában. A magyar érdekeltségű csoport negyedik tagja Dánia, a másik csoportban Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.

Megyénkból csak Szemerey Zsófi tagja a magyar keretnek.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)

Irányítók: Simon Petra (FTC), Szabó Nina (DVSC), Vámos Petra (Metz Handball, francia)

Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Márton Gréta (FTC)

