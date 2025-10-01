36 perce
Száz pont fölött dobva szerezte meg az első győzelmét az UNI Győr
Magabiztosa győzelmet arattak a győriek.
Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina
SERCO UNI Győr–Dávid Kornél KA 112–90 (34–31, 22–19, 32–19, 24–21)
Győr, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Győrffy, Varga-Záray, Gruber.
SERCO UNI Győr: RUFF-NAGY D. 13/3, Selcova 5, ZSEBE-WENINGER 24/12, ÁCS 14/9, TULONEN 21/12. Cs.: Rozmán 5, JELENC 26/6, Lép, Dubei 4, Gálos, Baffy. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.
Dávid Kornél KA: SIMMONS 7, DEANS 28/15, Dávid M. 4, Raffay 2, Ehmann 4. Cs.: Küllős 6, LAUFER 31/9, Madár K., Salamon 8, Szűcs. Edző: Gáll Tamás.
Jól kezdték a győriek a meccset, négy perc után 15–8-ra vezettek és végig előnyben voltak, de igazán leszakítani nem sikerült a vendégeket. A folytatásban is szorosabb volt az állás, a nagyszünetre sikerült a hazaiaknak ellépni kicsit (56–50).
A harmadik szakasz döntőnek bizonyult, a hajrájában a húsz pont közelébe került a Győr, amely az utolsó etapnak 88–69-cel vághatott neki. A 34. percben az volt a kérdés, ki és mikor szerzi meg a 100. győri pontot. Ez Mojca Jelenc nevéhez fűződött. A hazaiak végig vezetve, a második félidőben nagyobb előnyt kialakítva, biztosan győztek.
Fűzy-Antolovics Adél: – Összességében örülök a győzelemnek, a dobott pontok számának is, ugyanakkor a védekezéssel nem lehetek elégedett. Némi túlzással a meccs előtti napon edzésen többet tettünk a védekezésbe, mint ezen a mérkőzésen.
Mojca Jelenc: – Boldog vagyok, hogy győztünk, de a védekezéssel nem lehetünk elégedettek, sok eladott labdánk volt, és hagytuk könnyebb helyzetekből kosarat dobni az ellenfelet.
Gáll Tamás: – Kicsit olyan érzésem volt, mintha egy NBA All Star-meccsen lennénk. Lehet, hogy semleges nézőként jó látni egy kétszáz pontos meccset, de a mai kosárlabda nem arról szól, hogy túldobjuk, hanem levédekezzük az ellenfelet. A megbeszélteket sem sikerült nagyon megvalósítanunk, olyanok voltak a játékosok, mintha süketek lennének, és nem hallanák, amit kértünk tőlük. A folytatásban sokkal több kell a csapattól.
Laufer Gabriella: – Pozitív, hogy a sérülésem után ilyen ponterős teljesítményt tudtam nyújtani, viszont kikaptunk, és nagyon sok kosarat kaptunk, ami miatt nem lehetünk elégedettek. Ez a teljesítmény nem lesz elég szinte senki ellen. Elindultunk egy úton, azon kell továbbhaladnunk.
További eredmények:
Sopron Basket-VBW CEKK Cegléd 95-52 (31-10, 24-12, 23-16, 17-14)
DVTK HUNTHERM-Vasas Akadémia 78-46 (22-11, 20-5, 15-16, 21-14)
NKA Universitas Pécs-ELTE BEAC Újbuda 92-51 (28-15, 25-13, 16-19, 23-4)
TFSE-MTK - Csata TKK 70-66 (18-15, 13-17, 19-20, 20-14)
TARR KSC Szekszárd - BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 99-46 (27-12, 34-7, 19-14, 19-13)
A tabella:
1. Sopron Basket 2 2 - 198-100 4 pont
2. NKA Universitas Pécs 2 2 - 202-116 4
3. DVTK HUNTHERM 2 2 - 161-97 4
4. TARR KSC Szekszárd 2 2 - 174-118 4
5. TFSE-MTK 2 2 - 150-119 4
6. UNI Győr 2 1 1 171-155 3
7. ELTE BEAC Újbuda 2 1 1 116-151 3
8. Csata TKK 2 - 2 138-145 2
9. Dávid Kornél KA 2 - 2 155-222 2
10. VBW CEKK Cegléd 2 - 2 103-178 2
11. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 2 - 2 99-179 2
12. Vasas Akadémia 2 - 2 94-181 2