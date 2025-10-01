Száz pont fölött dobva szerezte meg az első győzelmét az UNI Győr

Fűzy-Antolovics Adél: – Összességében örülök a győzelemnek, a dobott pontok számának is, ugyanakkor a védekezéssel nem lehetek elégedett. Némi túlzással a meccs előtti napon edzésen többet tettünk a védekezésbe, mint ezen a mérkőzésen.

Mojca Jelenc: – Boldog vagyok, hogy győztünk, de a védekezéssel nem lehetünk elégedettek, sok eladott labdánk volt, és hagytuk könnyebb helyzetekből kosarat dobni az ellenfelet.

Gáll Tamás: – Kicsit olyan érzésem volt, mintha egy NBA All Star-meccsen lennénk. Lehet, hogy semleges nézőként jó látni egy kétszáz pontos meccset, de a mai kosárlabda nem arról szól, hogy túldobjuk, hanem levédekezzük az ellenfelet. A megbeszélteket sem sikerült nagyon megvalósítanunk, olyanok voltak a játékosok, mintha süketek lennének, és nem hallanák, amit kértünk tőlük. A folytatásban sokkal több kell a csapattól.

Laufer Gabriella: – Pozitív, hogy a sérülésem után ilyen ponterős teljesítményt tudtam nyújtani, viszont kikaptunk, és nagyon sok kosarat kaptunk, ami miatt nem lehetünk elégedettek. Ez a teljesítmény nem lesz elég szinte senki ellen. Elindultunk egy úton, azon kell továbbhaladnunk.