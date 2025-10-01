október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Száz pont fölött dobva szerezte meg az első győzelmét az UNI Győr

Címkék#SERCO UNI Győr#női NB I#kosárlabda

Száz pont fölött dobva szerezte meg az első győzelmét az UNI Győr

Magabiztosa győzelmet arattak a győriek.

Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina

SERCO UNI Győr–Dávid Kornél KA 112–90 (34–31, 22–19, 32–19, 24–21)
Győr, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Győrffy, Varga-Záray, Gruber.
SERCO UNI Győr: RUFF-NAGY D. 13/3, Selcova 5, ZSEBE-WENINGER 24/12, ÁCS 14/9, TULONEN 21/12. Cs.: Rozmán 5, JELENC 26/6, Lép, Dubei 4, Gálos, Baffy. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.
Dávid Kornél KA: SIMMONS 7, DEANS 28/15, Dávid M. 4, Raffay 2, Ehmann 4. Cs.: Küllős 6, LAUFER 31/9, Madár K., Salamon 8, Szűcs. Edző: Gáll Tamás.

Jól kezdték a győriek a meccset, négy perc után 15–8-ra vezettek és végig előnyben voltak, de igazán leszakítani nem sikerült a vendégeket. A folytatásban is szorosabb volt az állás, a nagyszünetre sikerült a hazaiaknak ellépni kicsit (56–50).
A harmadik szakasz döntőnek bizonyult, a hajrájában a húsz pont közelébe került a Győr, amely az utolsó etapnak 88–69-cel vághatott neki. A 34. percben az volt a kérdés, ki és mikor szerzi meg a 100. győri pontot. Ez Mojca Jelenc nevéhez fűződött. A hazaiak végig vezetve, a második félidőben nagyobb előnyt kialakítva, biztosan győztek.

Fűzy-Antolovics Adél: – Összességében örülök a győzelemnek, a dobott pontok számának is, ugyanakkor a védekezéssel nem lehetek elégedett. Némi túlzással a meccs előtti napon edzésen többet tettünk a védekezésbe, mint ezen a mérkőzésen.
Mojca Jelenc: – Boldog vagyok, hogy győztünk, de a védekezéssel nem lehetünk elégedettek, sok eladott labdánk volt, és hagytuk könnyebb helyzetekből kosarat dobni az ellenfelet.
Gáll Tamás: – Kicsit olyan érzésem volt, mintha egy NBA All Star-meccsen lennénk. Lehet, hogy semleges nézőként jó látni egy kétszáz pontos meccset, de a mai kosárlabda nem arról szól, hogy túldobjuk, hanem levédekezzük az ellenfelet. A megbeszélteket sem sikerült nagyon megvalósítanunk, olyanok voltak a játékosok, mintha süketek lennének, és nem hallanák, amit kértünk tőlük. A folytatásban sokkal több kell a csapattól.
Laufer Gabriella: – Pozitív, hogy a sérülésem után ilyen ponterős teljesítményt tudtam nyújtani, viszont kikaptunk, és nagyon sok kosarat kaptunk, ami miatt nem lehetünk elégedettek. Ez a teljesítmény nem lesz elég szinte senki ellen. Elindultunk egy úton, azon kell továbbhaladnunk.

További eredmények: 
Sopron Basket-VBW CEKK Cegléd 95-52 (31-10, 24-12, 23-16, 17-14) 
DVTK HUNTHERM-Vasas Akadémia 78-46 (22-11, 20-5, 15-16, 21-14) 
NKA Universitas Pécs-ELTE BEAC Újbuda 92-51 (28-15, 25-13, 16-19, 23-4) 
TFSE-MTK - Csata TKK 70-66 (18-15, 13-17, 19-20, 20-14) 
TARR KSC Szekszárd - BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 99-46 (27-12, 34-7, 19-14, 19-13) 

A tabella: 
1. Sopron Basket 2 2 - 198-100 4 pont 
2. NKA Universitas Pécs 2 2 - 202-116 4 
3. DVTK HUNTHERM 2 2 - 161-97 4 
4. TARR KSC Szekszárd 2 2 - 174-118 4 
5. TFSE-MTK 2 2 - 150-119 4 
6. UNI Győr 2 1 1 171-155 3 
7. ELTE BEAC Újbuda 2 1 1 116-151 3 
8. Csata TKK 2 - 2 138-145 2 
9. Dávid Kornél KA 2 - 2 155-222 2 
10. VBW CEKK Cegléd 2 - 2 103-178 2 
11. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 2 - 2 99-179 2 
12. Vasas Akadémia 2 - 2 94-181 2

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu